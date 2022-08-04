قانوني يفجرها “بهذه الحالة يستفِيْد الهلال من رفض التدابير الوقتية”

وأوضح الخبير فِيْ القانون الرياضي محمد الدويش عَنّْدما يستفِيْد الهلال برفضه طلب “إجراءات مؤقتة” فِيْ قضية اللاعب محمد كانو ضد شكوى نادي النصر.

أعلن مركز التحكيم الرياضي رسميا، اليوم الخميس، رفض طلب “الإجراءات المؤقتة” الذي قدمته إدارة الزعيم.

وكانت غرفة تسوية المنازعات قد أعلنت فِيْ وقت سابق عَنّْ حرمان الهلال من عقود “فترتي تسجيل”. من أجل تجديد عقد كنو رغم توقيع اللاعب لنادي النصر بعد دخوله الفترة المجانية من عقده.

من جهتها تقدمت إدارة الهلال بطلب “إجراءات مؤقتة” إلَّى مركز التحكيم الرياضي. للسماح بتسجيل العروض الجديدة، هذا الصيف ؛ حتى صدور حكَمْ نهائي فِيْ الاستئناف.

وفِيْ هذا الصدد كتب المحامي الرياضي محمد الدويش عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر” “الهلال يستفِيْد من الرفض، إذا أثبتت هِيْئة التحكيم عقوبته، سيبقى الشتاء فقط”.

وأضاف الدويش “إذا علقته لبقية الفصل الحالي ثم أصلحته فسيكون الشتاء المقبل ثم صيف الموسم المقبل”.

وأشار المحامي الرياضي أيضا إلَّى “إذا ألغت هِيْئة التحكيم العقوبة فإنه سيتضرر ثم يعاقب لفترة رغم تبرئته”.

وتجدر الإشارة إلَّى أن عقوبات “الخلافات” ؛ كَمْا تضمنت الإيقاف 4 أشهر عَنّْ محمد كانو، وكذلك تعويضات مالية للنصر تقدر بنحو 27 مليون ريال.