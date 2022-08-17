قانوني يفجرها.. معاقبة الاتحاد وحمد الله مخالف لـ”أحكام الشريعة”

كشف المحامي خالد المحمادي عَنّْ 3 مقالات قانونية من شأنها أن تساعد فِيْ تبرئة نادي الاتحاد والنجم المغربي عبد الرزاق حمدالله من قضية النصر.

وتقدم النصر بشكوى رسمية للجنة المهنية السعودية تضمنت “تسجيلات صوتية”. وفِيْه اتهم نادي الاتحاد وقادته بـ “التفاوض” مع الحمد الله، خلال فترة عقده مع قلعة العلم.

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من جهتها قررت “الاحتراف” حرمان الاتحاد من عقود “فترة قياسية”، مع ايقاف حمدالله ومدير النادي مشغل نادي السعيد “4 اشهر”، والمدير العام، حامد البلعاوي “6 أشهر”.

* 3 مواد شرعية تساعد على “براءة” النقابة والحمد لله

وقال المحمدي، عبر حسابه بموقع التدوين الصغير “تويتر”، اليوم الأربعاء “تم تداوله مؤخرًا … أن التسجيلات مسموح بها، ولا مانع منها، وهذا خطأ، ويحمل خطر كبير، للسماح بشيء بدون معرفة “.

وأشار القضاء إلَّى أن تسجيل المكالمات دون إذن أصحابها غير مبرر، ويعتبر جريمة يعاقب عليها صاحبها، ويؤدي إلَّى بطلان تلك الأدلة، إذا اعتمد الفاعل على ذلك التسجيل، لإثبات ما يدعيه. .

وأضاف “الوثيقة القانونية فِيْ ذلك … هِيْ أن المكالمات سرية، وبالتالي لا يجوز الاستماع إليها وتسجيلها دون إذن، على النحو المنصوص عليه فِيْ المادة (9) من نظام الاتصالات، الذي أملاه الأمر الملكي لعام 1422. سرية المكالمات الهاتفِيْة، وعدم السماح بمشاهدتها أو الاستماع إليها أو تسجيلها إلا فِيْ الحالات التي ينص عليها القانون.

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وأوضح خالد المحمادي أن المادة 56 من قانون أصول المحاكَمْات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي لعام 1435 تنص على حرمة الرسائل البريدية والمحادثات الهاتفِيْة وغيرها من وسائل الاتصال، ولا يجوز الرجوع إليها أو السيطرة عليها إلا بأمر مسبب. ولفترة محددة.

وأكد المحمادي أن المادة (187) من النظام ذاته تنص على بطلان أي إجراء يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المنبثقة عَنّْها.

وطالب المحمادي وزارة الرياضة السعودية والاتحاد المحلي لكرة القدم بالاهتمام بهذه المواد التي تجرم الاعتماد على المكالمات التي تم تسجيلها دون إذن رسمي بأي حال من الأحوال.