قانوني يفجر “مفاجأة” بشأن حل مجلس الأهلي

كشف القانوني خالد الشعلان عَنّْ آخر مستجدات أزمة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفِيْعي وأعضاء الهِيْئة العامة للنادي.

انعقد اجتماع الجمعية العمومية “غير العادي” للأهلي ليلة الاثنين الماضي. للحديث عَنّْ عدة ملفات ساخنة، بعد هبوط فريق كرة القدم الأول، إلَّى الدوري الأصفر.

وقال خالد الشعلان للإعلام “بعد قراءة المخالفات الواردة فِيْ الخطاب المرسل إلَّى وزارة الرياضة من قبل أعضاء الذهب، أرى أنها سبب للتحقيق فِيْ إدارة الأهلي من قبل الدائرة القانونية”. وزارة الرياضة.

وأضاف “إذا ثبت أنها ستصل إلَّى حل 95٪ من أعضاء مجلس الإدارة”.

وتابع “نصت المادة 44 من لائحة لجنة الاستثمار على منع أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم حتى الدرجة الثانية من التقدم للاستثمار فِيْ النادي.

يشار إلَّى أن الأعضاء الذهبية بالنادي الأهلي بعثوا برسالة رسمية إلَّى وزارة الرياضة للتحقيق فِيْ مخالفات مجلس إدارة النادي وحل المجلس فِيْ حال ثبوت ذلك.