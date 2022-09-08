قانون التقاعد الجديد في الإمارات 2022، تم ادراج قانون التقاعد الجديد في دولة الامارات العربية المتحدة ضمن قانون جديد تم اطلاقه، بإتاحة موضوع التقاعد الجديد في الامارات العربية المتحدة لعام 2022 فان هذا القانون سيسمح للمرآه والرجل بالعمل ضمن فرص سانحه للجميع، وزياده المزايا في المعاشات التقاعدية من خلال زياده تقديم أسعار المعاشات، و سيتم ادراج قانون التقاعد ضمن ميزانية الدولة لضمان الحصول على معاش التقاعد للأفراد الموظفين حيث سيمنح قانون التقاعد فرصه للمرآه بزيادة عشر سنوات من الدعم للمعاشات.

سن التقاعد للوافدين الامارات

بخصوص سن التقاعد في الموظفين القادمين الى دوله الامارات والوافدين اليها فقد حدد الدستور الاماراتي لسن التقاعد للوافدين سن التقاعد من 60 الى 65 عاما وبشروط وقواعد اوضحتها وزاره العمل الاماراتيه ضمن قواعد الدستور ويحصل كل فرد على راتب معاشي بعد تقاعده.

قانون التقاعد الجديد في الإمارات 2022

أوضح الدستور الاماراتي شروط التقاعد المبكر في الامارات، ونظرا لان كل جمهورية من جمهوريات الامارات تختص بقانون جديد للأمارات، ومن الشروط التي تم استحداثها هو أولا يمنح سن التقاعد مبكرا للأفراد الذين بلغوا سن الخمسين عاما ويوفق سن التقاعد الحصول على المكافآت المادية لعدد من السنوات، وتمنح أيضا اضافه الى ما يصل خمس سنوات من الدعم للمتقاعدين، وتوفير امتيازات عديدة للأشخاص المتقدمين للتقاعد في أول مرحلة من المراحل للقانون الجديد.

مميزات قانون التقاعد الجديد الامارات

من خلاله اتاحه قانون التقاعد الجديد في الامارات المتحدة العربية ان ذلك سيوفر على الموظفين العناء الذي كانوا فيه فتم ادراج رواتب للموظفين لمعاشات التقاعد وتوفير ميزات كثيره لهم، فقد تم ادراج قانون التقاعد لمن يبلغ عمره 50 عاما، حيث كان في القانون القديم سن التقاعد هو 60 عاما، فبهذا القانون يحفظ الموظف حقه في الحصول على الامتيازات التي تحققها دولة الامارات للأشخاص المتقاعدين فوق سن ال50 عامًا.

بهذا القانون الذي اتاحته دولة الامارات عبر اصدار قانون جديد للأفراد لحماية حقوقهم ومعاشاتهم بعد بلوغ سن التقاعد، وبه تم تنزيل سن التقاعد الى 50 عامًا بدلًا من 60 عامًا، بالإضافة الى العديد من الامتيازات التي يقدمها القانون الجديد للمرأة.