قانون التقاعد الجديد في الجزائر 2022 الجريدة الرسمية ، قانون التقاعد الجزائري الجديد التي تم إطلاقه في الآونة الأخيرة بالجزائر فمن الأشخاص من غضب حول ذلك القانون ومنهم من جاء على امتيازاته وحمل القانون عدد من التعديلات التي سمح عدد من العاملين بالقيام في الأمور الجديدة الخاصة بالتقاعد في حاله توفير الشروط اللازمة للموظف والتي نصت عليها الهيئة المسؤول عن التقاعد، وجاء القانون النسبي للتقاعد دون السن المشروط ولكن يوجد بعض الأحكام الخاصة بسن التقاعد.

ما هو قانون التقاعد في الجزائر

شمل قانون التقاعد في الجزائر مجموعة من الأحكام التي تم التعديل عليها من قبل الهيئة العامة الخاصة بالتقاعد للمواطنين والعاملين في القطاعات الحكومية للدولة ونص القانون الجديد أنه يحق إلى الموظف العامل الاستفادة من التقاعد دون شروط الخاصة بالسن في حاله أن تم فترة العمل ولكن يتوجب عليه دفع الاشتراكات التي تصل إلى 32 عاما، ونص القانون الجزائري أن التقاعد لا يشترط إلى التقاعد النسبي التي تم إنشاء بموجب القانون السابق التي يوجد في الجزائر.

على ماذا ينص قانون التقاعد الجديد في الجزائر 2022

قانون التقاعد الجديد في الجزائر ينص على مجموعة من القرارات التي جاءت في التاسع من شهر يونيو لعام 2022 والتي أكدت على سن التقاعد النسبي دون شرط السن، ونص قانون التقاعد الجديد في الجزائر على عدة شروط وهي:

التقاعد النسبي جاء من الحكومة في أعاده نظر بنسبه الضريبة على الدخل وهذا أدى إلى زيادة أجور العمال.

التقاعد النسبي التي نصها دون شرط السن سوف يتم الاعتماد على التقاعد دون إشارة السن في الدولة وسيتم الاستغناء عن قانون التقاعد النسبي بشكل كامل.

هل يحق للمتقاعد العمل في القطاع الخاص للجزائري

التقاعد النسبي التي يتم العمل بها حاليا في الجزائر حيث إن المتقاعد يستمر في الحصول على الراتب الشهري المحدد وكذلك حفظ الفرد الحصول على مخصصاته عندما يتقاعد لأنه يحمل التأمين الخاص بالتقاعد بعد ستة أشهر من العمل وبعد أن يحصل على المخصصات لا ينفرد تحت بند التأمين التقاعدي ولكن يطلق عليه اسم المتقاعد.

القانون النسبي في الجزائر جاء لكي ينص على نسبه التقاعد في الجزائر لكافة العاملين والموظفين دون شرط العمر وهذا ما ساعد عدد كبير من الموظفين والعاملين في القطاعات الحكومية من اتخاذ إجراءات التقاعد النسبي.