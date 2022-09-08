قانون للمناخ فِيْ أستراليا.. هل تشرعَنّْ الحكومات لمستقبل منخفض الكربون

كَمْ عدد الخطط والأهداف والطموحات الموجودة نحو مستقبل خالٍ من الكربون ومناخ نظيف، ولكن لا يوجد بديل للتشريعات القانونية للنهُوض بها وحماية المناخ فِيْ نفس الوقت.

على هذا المسار، ولأول مرة يوم الخميس 8 سبتمبر 2022، أصدرت أستراليا أول قانون مناخي لها منذ أكثر من عقد لوضع أهداف ملزمة قانونًا لتعزيز خفض الانبعاثات.

الأهداف المناخية لأول مرة فِيْ التاريخ الأسترالي

يوم الخميس، وافق مجلس الشيوخ الأسترالي على مشروع قانون تغير المناخ الذي طرحه رئيس الوزراء أنطوني ألبانيز، والذي ينص على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 43٪ من مستويات 2005 بحلول عام 2030، ولكن بعد أن وافقت حكومته على أنها بحاجة إلَّى مواصلة تسريع نطاقها. طموح.

يعَنّْي مشروع القانون، الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية 37 صوتًا مقابل 30، أن أستراليا قد تبنت أهدافًا مناخية لأول مرة فِيْ تاريخها، وسيتعين على وزير الطاقة والمناخ كريس بوين تقديم بيانات سنوية إلَّى البرلمان حول تقدم الحكومة نحو تقليل الانبعاثات.

صيف أسود .. وإستراتيجيات الإنقاذ

وفِيْ أواخر أغسطس، كشفت دراسة لباحثين بريطانيين نُشرت فِيْ مجلة “Scientific Reporters” أن حرائق غابات “الصيف الأسود” فِيْ أستراليا تسببت على الأرجح فِيْ تدمير طبقة الأوزون وتسبب فِيْ ارتفاع درجة حرارة الستراتوسفِيْر إلَّى أعلى مستوى. فِيْ 30 سنة.

أشارت الدراسة إلَّى أن درجة الحرارة فِيْ الستراتوسفِيْر زادت بمقدار 0.7 درجة مئوية. وفوق البيانات الأسترالية، ارتفع بمقدار 3 درجات مئوية.

قال المؤلف المشارك للدراسة، أستاذ علوم الغلاف الجوي، جيم هايوود، إن النتائج كانت ذات دلالة إحصائية ومثيرة للقلق. وأضاف “قد تكون العواقب مقلقة للغاية، لذا من المرجح أن يصبح المناخ فِيْ المستقبل أكثر دفئًا وجفافًا ونتوقع ارتفاعًا فِيْ تواتر حرائق الغابات ونتوقع أيضًا أن تكون أكثر حدة”.

نشرت صحيفة ميراج نيوز الأسترالية، فِيْ الأسبوع الأول من سبتمبر، تقريرًا دعا قادة الصحة إلَّى تنفِيْذ خطة من شأنها إنقاذ الأرواح وإعداد النظام الصحي لمواجهة حالة التغير المناخي التي قالت إنها تقتل الأستراليين. وأنه فِيْ العام الماضي توفِيْ 23 شخصًا من المرض. فِيْضانات بعد 3 أسابيع من هطول أمطار غزيرة.

تشير التوقعات إلَّى أن غرب سيدني قد يتعرض لحرارة شديدة لمدة شهرين تقريبًا كل عام، مع درجات حرارة ثابتة تبلغ 35 درجة أو أكثر. خلال مواسم حرائق الغابات 2022-30 فِيْ جنوب شرق أستراليا، قُتل 33 شخصًا بشكل مباشر بسبب الحرائق.

تشير التقديرات إلَّى وفاة حوالي 445 شخصًا نتيجة استنشاق الدخان، مع نقل أكثر من 3000 شخص إلَّى المستشفى يعانون من مشاكل فِيْ الجهاز التنفسي و 1700 شخص مصاب بالربو.