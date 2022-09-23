قبل أن تشتري.. تعرف على موقف الذهب والعملات والنفط والأسْهُمْ بالأسواق

يبحث مستثمرو العالم والمنطقة العربية عَنّْ أفضل فرصة استثمارية وأواني ادخار آمنة، لذلك من الضروري معرفة حالة الذهب والأسْهُمْ قبل الشراء.

مع قيام مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة يوم الخميس، شهدت الأسواق ارتباكًا فِيْ ظل استمرار التوقعات باستمرار وتيرة رفع أسعار الفائدة.

ماذا عَنّْ أسعار الذهب

تحركت أسعار الذهب فِيْ نطاق ضيق يوم الجمعة، مع استقرار الدولار بالقرب من أعلى مستوى له فِيْ 20 عامًا.

فِيْ حين أن احتمال قيام مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي برفع سعر الفائدة بشكل أكبر فِيْ المستقبل استمر فِيْ تقويض جاذبية المعدن الأصفر غير المربح.

واستقر الذهب فِيْ تعاملات فورية عَنّْد 1670.19 دولار للأوقية بحلول الساعة 0658 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلَّى 1678.20 دولار.

ورفع عدد من البنوك المركزية، من إندونيسيا إلَّى النرويج، أسعار الفائدة يوم الخميس، متتبعة تأثير البنك المركزي الأمريكي، الذي رفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس.

يثير القلق

أدت الإجراءات التي اتخذتها البنوك المركزية الكبرى إلَّى مخاوف من حدوث ركود عالمي.

على الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه وسيلة تحوط فِيْ أوقات ارتفاع التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، فإن رفع أسعار الفائدة يضعف جاذبيته لأنه لا يولد أي عائد.

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 20٪ تقريبًا منذ أن تجاوزت مستوى 2000 دولار للأوقية فِيْ مارس.

لا يزال مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له منذ عام 2002، والذي لمسه يوم الخميس.

أما بالنسبة للمعادن النفِيْسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة الفورية 0.3٪ إلَّى 19.60 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاديوم بنسبة 1٪ إلَّى 2148.01 دولارًا. كَمْا انخفض البلاتين بنسبة 0.7٪ إلَّى 894.27 دولارًا، لتصل خسائره هذا الأسبوع إلَّى 1.8٪، وسجل أول انخفاض أسبوعي فِيْ ثلاثة أسابيع.

أسعار النفط آخذة فِيْ الانخفاض

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة وسط مخاوف من الركود وارتفاع الدولار، على الرغم من أن الخسائر كانت محدودة بسبب مخاوف بشأن الإمدادات بعد حملة تعبئة عامة جديدة فِيْ روسيا وتعثر واضح فِيْ محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

وبحلول الساعة 0325 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتًا، أو 0.5٪، إلَّى 90.05 دولارًا للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 30 سنتًا، أو 0.4٪، إلَّى 83.19 دولارًا للبرميل.

وانخفضت أسعار عقد الشهر المقبل لخام برنت بنسبة 1.5٪، بينما تراجعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.3٪ هذا الأسبوع.

قال مسؤول كبير بالخارجية الأمريكية إن جهُود إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 تعثرت بسبب إصرار إيران على إغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة باكتشاف آثار يورانيوم فِيْ مواقع غير معلنة، مما قلل من التوقعات بعودة النفط الإيراني. إلَّى السوق.

الأسْهُمْ الأوروبية تواصل الانخفاض

تراجعت الأسْهُمْ الأوروبية عَنّْد الفتح يوم الجمعة بعد الأنشطة التي قامت بها البنوك المركزية الكبرى خلال الأسبوع، والتي تضمنت إشارات من مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بأنه سيواصل رفع أسعار الفائدة، بينما تراجعت أسهم Credit Suisse بعد طلب أموال من البنك المركزي الأمريكي. المستثمرين.

انخفض مؤشر Stoxx 600 لعموم أوروبا بنسبة 0.2٪ بحلول الساعة 0716 بتوقيت جرينتش، محومًا عَنّْد أدنى مستوى فِيْ 20 شهرًا.

تم رفع أسعار الفائدة بشكل حاد خلال الأسبوع، حيث أعلن مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي عَنّْ زيادته الثالثة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس يوم الأربعاء وخرجت سويسرا من حقبة أسعار الفائدة السلبية يوم الخميس، لتقرر رفعها لأول مرة منذ 15 عامًا.

وانخفضت أسهم البنوك فِيْ أوروبا بنسبة 0.9٪. تراجعت أسهم Credit Suisse بنسبة 6.4 فِيْ المائة، بعد نداء للحصول على أموال نقدية جديدة من المستثمرين، وفقًا لما ذكره شخصان مطلعان على الأمر، للمرة الرابعة منذ ما يقرب من سبع سنوات. جاء ذلك فِيْ الوقت الذي تحاول فِيْه الشركة المصرفِيْة إصلاح بنكها الاستثماري.