لطالما قرأنا قصصًا عَنّْ تضحيات الآباء من أجل أبنائهم، ولعل أكثرها تأثيرًا هِيْ هذه القِصَّة التي غطتها الصحف العالمية مؤخرًا.

فِيْ التفاصيل، يتسابق الآباء الكنديون مع الزمن لمنح أطفالهم تجربة لا تُنسى قبل أن يفقد ثلاثة منهم بصرهم تمامًا نتيجة مرض نادر وخطير فِيْ العين.

يتوق الوالدان سيباستيان بيتيلي وإديث ليماي لمنح أبنائهما الثلاثة وابنتهما جولة حول العالم لإنشاء أكبر عدد ممكن من “الهدايا التذكارية المرئية” من مناطق الجذب السياحي حول العالم، طالما يمكنهم رؤيتها.

بداية القِصَّة

بدأت علاقة الأسرة رسميًا منذ سنوات، بعد أن لاحظ Petelli و LeMay أن هناك شيئًا ما خطأ فِيْ ابنتهما الكبرى، ميا البالغة من العمر 12 عامًا.

قال أولياء الأمور إن الفتاة كانت تواجه صعوبة فِيْ التحرك حول محيطها، خاصة فِيْ المساء، وكانت تصطدم بالأثاث والجدران، وأحيانًا تسقط الألعاب التي كانت تحملها، وكأنها لا تستطيع رؤيتها.

التشخيص الطبي

بعد الة الطبية، طرح الأطباء نظريتين حول مشكلة الطفل. إحداها أنه يعاني من العمى الليلي، والذي قد يتغلب عليه تمامًا فِيْ السنوات القليلة المقبلة.

النظرية الثانية هِيْ أنه قد يكون مصابًا بالتهاب الشبكية الصباغي، وهُو اضطراب وراثي نادر يترك المريض غير قادر على الرؤية مع اقترابه من منتصف العمر.

ولسوء الحظ، أكد الأطباء أن الفتاة تعاني من التهاب الشبكية الصباغي، بعد ظهُور الأعراض نفسها على شقيقيها كولين (7 سنوات) ولوران (5 سنوات).

الأم لا تستطيع قبولها.

اعترفت الأم إديث بعدم قدرتها على تقبل مرض أطفالها (ليو ولوران وميا)، خاصة أنه لا يوجد علاج نهائي له أو وقف تفاقمه، وقالت “الأعراض تتفاقم بمرور الوقت”.

وأضافت “فِيْ البداية لم نصدق ذلك … قلت لنفسي إنه لا بد من وجود شيء خاطئ … أنكرت ذلك … أنا غاضبة أيضًا. هذا غير عادل … لماذا أطفالي”

وكشفت الأم أن أطفالها يمكن أن يفقدوا بصرهم تمامًا فِيْ منتصف العمر، لذا فهِيْ تحاول إثراء ذاكرتهم من خلال رؤية الأشياء على الأرض، مشيرة إلَّى أنها تريدهم أن يروا ما يرونه فِيْ الكتب.

الرحلات العائلية

حتى الآن، تمكنت الأسرة من زيارة الكثبان الرملية فِيْ ناميبيا، ورؤية الأفِيْال فِيْ بوتسوانا، وركوب البالونات فِيْ كابادوكيا، تركيا، وزيارة كهُوف زنجبار فِيْ تنزانيا، بالإضافة إلَّى زيارتهم لجمهُورية زامبيا.

تطمح الأسرة إلَّى زيارة مناطق ودول أخرى، مثل إندونيسيا ودول جنوب شرق آسيا، للتعرف على ثقافات الشاوي المختلفة، ولكن وفقًا لما تسمح به القيود التي لا تزال قائمة بسبب انتشار جائحة كورونا.