كتب وزير المالية بول تشان مو بو فِيْ مدونته يوم الأحد أن الدولة المدينة ستبلغ يوم الاثنين عَنّْ انخفاض فِيْ الناتج المحلي الإجمالي الفصلي على أساس سنوي، على الرغم من التحسن فِيْ الاقتصاد مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

قال بول تشان مو بو إن صادرات المدينة واستهلاكها واستثماراتها تأثرت جميعها فِيْ الربع الثاني من خلال زيادة أسعار الفائدة فِيْ الولايات المتحدة وأوروبا.

وبحسب وزير المالية، فإن حكومة المدينة “ستراجع حتما توقعاتها للعام بأكَمْله فِيْ منتصف الشهر المقبل، وسط تدهُور الاقتصاد العالمي”، وفق ما أوردته بلومبرج.

تراجعت القيمة الإجمالية لصادرات هُونج كونج فِيْ يونيو بنسبة 6.4٪ عَنّْ العام السابق، مع انخفاض الشحنات إلَّى الأسواق الأوروبية والأمريكية، مقارنة بزيادة فِيْ عام 2022، وفقًا لبيان الأسبوع الماضي.

قال بول تشان مو بو “على الرغم من أن اقتصاد هُونج كونج يواجه الكثير من الشكوك، إلا أنني لا زلت واثقًا تمامًا من تطوره المستقبلي”.