قبل إيقاف بطاقة التموين فِيْ مصر.. طرق تسجيل رقم الهاتف وتحديث البيانات

أربعة أيام وتنتهِيْ المهلة التي حددتها الحكومة المصرية لتسجيل رقم جوال حاملي البطاقة التموينية، قبل تعليقها

دعت وزارة التموين أصحاب بطاقات التوريد إلَّى الإسراع بتسجيل بيانات الهاتف المحمول قبل نهاية شهر أغسطس الجاري، حتى لا يتم إيقاف البطاقة.

تواصل الحكومة المصرية، عبر موقع دعم مصر، تحديث تسجيل بيانات رقم الجوال لأصحاب البطاقة التموينية ضمن بيانات البطاقة.

يمكن تسجيل بيانات الهاتف المحمول للبطاقات التموينية من خلال موقع دعم مصر أو من خلال بوابة مصر الرقمية حتى نهاية الشهر الجاري.

الفئات المستثناة من تسجيل رقم الجوال على البطاقات التموينية

حددت وزارة التموين عددًا من الفئات المستثناة من تسجيل رقم الجوال على بطاقات التوريد وهِيْ أسر السجناء وكبار السن وغير القادرين على الحركة وليس لديهم خط هاتف نقال، بحسب تصريحات سابقة للدكتور توريده.

قالت وزارة التموين، إنه لا يشترط أن يكون مقدم الطلب لمكتب التموين هُو رب الأسرة، ويسمح أن يكون أحد المستفِيْدين، بشرط أن يكون لرب الأسرة هاتف مسجل باسمه.

كَيْفَِيْة تسجيل رقم هاتف على البطاقة التموينية