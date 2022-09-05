قبل اجتماع أوبك+.. قفزة جديدة بأسعار النفط

قفزت أسعار النفط بأكثر من دولار واحد للبرميل يوم الاثنين، لتواصل مكاسبها حيث يترقب المستثمرون التحركات المحتملة من قبل منتجي النفط.

تعتزم مجموعة أوبك + تعديل الإنتاج ودعم الأسعار فِيْ اجتماع لاحق اليوم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.43 دولار أو 1.5 بالمئة إلَّى 94.45 دولار للبرميل بحلول الساعة 0054 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعها 0.7 بالمئة يوم الجمعة.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 88.12 دولار للبرميل مرتفعا 1.25 دولار أو 1.4 بالمئة بعد ارتفاعه 0.3 بالمئة فِيْ الجلسة السابقة. الأسواق الأمريكية مغلقة فِيْ عطلة رسمية يوم الاثنين.

تراجعت أسعار النفط للأشهر الثلاثة الماضية على التوالي بعد أن لامست أعلى مستوياتها فِيْ عدة سنوات فِيْ مارس بسبب مخاوف من أن رفع أسعار الفائدة وقيود فِيْروس كورونا فِيْ أجزاء من الصين، أكبر مستورد للنفط الخام فِيْ العالم، ستبطئ النمو الاقتصادي العالمي. وانخفض الطلب على النفط.

قد تقرر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم أوبك +، خلال اجتماعهم فِيْ وقت لاحق يوم الاثنين الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية أو حتى خفض الإنتاج لدعم الأسعار على الرغم من استمرار نقص المعروض.

وقال محللو ANZ فِيْ مذكرة “على الرغم من أننا نتوقع أن تحافظ المجموعة على الإنتاج دون تغيير، إلا أن التصريحات قد تكون متفائلة لأنها تتطلع إلَّى وقف الانخفاض الأخير فِيْ الأسعار”.

يوم الأحد، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عَنّْ أشخاص لم تسمهم على دراية بالموضوع، أن روسيا لا تدعم خفض إنتاج النفط فِيْ الوقت الحالي وأن أوبك + من المرجح أن تحافظ على استقرار إنتاجها عَنّْدما تجتمع يوم الاثنين.