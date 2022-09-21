قبل اجتماع المركزي المصري.. إليك أسعار الفائدة على شهادات الادخار

يجتمع البنك المركزي المصري يوم غد الخميس لتحديد أسعار الفائدة، فِيْما يترقب الاقتصاديون ما سينتج عَنّْ الاجتماع.

يكتسب اجتماع البنك المركزي المصري، غدا الخميس، أهمية مختلفة، خاصة أنه قرر فِيْ الاجتماعين السابقين تثبيت سعر الفائدة، فِيْما سجلت أرقام التضخم ارتفاعا فِيْ أغسطس الماضي.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد سجلت معدلات التضخم فِيْ المدن على أساس سنوي 14.6 فِيْ المائة، بينما سجلت فِيْ يوليو 13.6 فِيْ المائة.

فِيْ هذا التقرير، تستعرض العرب اليوم نيوز أسعار الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية التي تقدمها البنوك الحكومية فِيْ مصر.

يقدم البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادات ادخار بعائد شهري ثابت 14٪ بحد أدنى للشراء 1000 جنيه.

وبحسب البيانات والمواقع الإلكترونية الخاصة بالبنكين، فإن حساب العائد يبدأ من اليوم التالي لشراء شهادات الادخار

مدة الشهادة 3 سنوات، أي إذا اشترى المواطن شهادات ادخار بقيمة 100000 جنيه، فإنه سيحصل على عائد 14000 جنيه سنويًا و 41000 جنيه عَنّْ مدة الشهادة.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة فِيْ 22 سبتمبر 2022 وسط توقعات متباينة من الخبراء والمحللين بالاهتمام بين الاستقرار والرفع.

شهادة ثلاثية من البنك الأهلي

يقدم البنك الأهلي المصري شهادة ثلاثية لمدة 3 سنوات بعائد ثابت 14٪ تدفع شهرياً بحد أدنى 1000 جنيه ومضاعفاتها.

تتيح الشهادة للعميل الاقتراض بضمانها من أي فرع من فروع البنك وفق التعليمات المعمول بها، ويمكن إصدار بطاقات الائتمان بأنواعها بضمان هذه الشهادات، ويبدأ حساب العائد من العمل. اليوم التالي ليوم الشراء.

كَمْا لا يمكن استرداد الشهادة قبل مرور 6 أشهر من يوم العمل التالي ليوم الشراء ولكن يمكن استردادها قبل نهاية الفترة حسب القواعد والشروط المعلنة من قبل البنك ويمكن أن تكون الشهادة استردادها فِيْ نهاية مدتها بالكامل بقيمتها الاسمية.

تفاصيل الشهادة الثلاثية من بنك مصر

الشهادة الثلاثية صادرة عَنّْ بنك مصر للأفراد الطبيعيين فقط. مدة الشهادة 3 سنوات، والحد الأدنى لشراء الشهادة 1،000 جنيه ومضاعفاتها، وعائد 14٪ يتم دفعه شهريًا.

معدل عائد الشهادة ثابت طوال فترة الشهادة، ويتم دفعه شهريًا. يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد 6 أشهر من تاريخ إصدارها.

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقًا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة ويمكن استعارتها مقابل ضمان الشهادة.