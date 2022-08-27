كلف البنك المركزي المصري جميع البنوك العاملة داخل الدولة بتوفِيْر الدولارات لاستكَمْال عمليات استيراد البضائع الاستراتيجية المخزنة بالميناء.

وقالت مصادر مصرفِيْة، طلبت عدم نشر اسمها، إن حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، وجه البنوك بسرعة شراء العملات الأجنبية (/ يورو / ين / روبل) لاستكَمْال تمويل استيراد بعض السلع الاستراتيجية والضرورية. المخزنة فِيْ الميناء، والتي لا يمكن أن تبقى أطول من ذلك، حتى لا تفسد، والقرار يشمل السلع الضرورية لحياة المواطنين، مثل أدوية الأمراض المزمنة.

دعا البنك المركزي المصري البنوك العاملة فِيْ جميع أنحاء البلاد إلَّى تصفِيْة البضائع وترتيب الدولارات لاستيراد السلع الكيماوية التي يصعب تخزينها، أو الأدوية لعلاج الأمراض المزمنة.

وأضافت المصادر أن البنوك أرسلت قائمة بجميع السلع التي فُتح لها اعتمادات مستندية والموجودة فِيْ الميناء وتحتاج إلَّى النقد الأجنبي لاستكَمْال عمليات الاستيراد.

تسعى الحكومة المصرية لسحب قرض من صندوق النقد الدولي، والذي لم يعلن رسميًا عَنّْ حجمه، لكن مصادر قريبة من الموضوع تقول إنه تبلغ قيمته 10 مليارات دولار أو أقل، والهدف منه سد عجز الموازنة المصرية. وتسديد فاتورة أعباء الديون، بعد أن ارتفع الدين الخارجي لمصر إلَّى 157.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2022، مقابل 145.5 مليار دولار فِيْ ديسمبر 2022، بنسبة نمو 8.1٪، منها 47.1 مليار دولار ديون يتعين سدادها. فِيْ غضون عام.

من ناحية أخرى، يطالب صندوق النقد الدولي البنك المركزي المصري بإلغاء جميع المبادرات منخفضة الفائدة، مثل قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم قطاع السياحة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، كذلك. كدعم للتمويل العقاري، مشددا على ضرورة توحيد أسعار الفائدة فِيْ السوق المصرفِيْ، بحسب مصادر حكومية. رفضت الكشف عَنّْ أسمائها.

قال البنك المركزي، فِيْ بيان، الثلاثاء الماضي، إن تحويلات المصريين بالخارج بلغت 31.9 مليار دولار عَنّْ العام المالي 2022-2022، الذي انتهى فِيْ يونيو، بزيادة قدرها 1.6 فِيْ المائة مقارنة بالعام السابق.

مسلسل تعويم الجنيه فِيْ مصر

قامت مصر بتحرير سعر الجنيه لأول مرة عام 1977، عَنّْدما سمح الرئيس الراحل محمد أنور السادات بإعادة بطاقات الاستيراد للقطاع الخاص، وبداية عهد الاقتراض من الغرب، والذي سمي فِيْما بعد بـ “باريس”. نادي الديون “ولكن مع عجز السادات عَنّْ تحرير الموازنة العامة فِيْ غضون عام. عام 1977 وعدم استمرار تدفق الاستثمارات الخليجية وضعف الاقتصاد العام عادت أزمات الدولار مرة أخرى وتحرك الدولار رسمياً من 1.25 جنيه إلَّى نحو 2.5 جنيه.

جاءت المرة الثانية للتعويم التي لجأ فِيْها البنك المركزي المصري لتحرير سعر صرف الجنيه عام 2003 بعد أن قررت الحكومة برئاسة عاطف عبيد تعويم الجنيه، أي تحرير حرية معاملات العرض والطلب فِيْ السوق من خلال تحديد سعر صرف الجنيه وفك ارتباطه بالدولار، فارتفع سعر الدولار بعد قرار التعويم إلَّى 5.5 جنيهات، ثم قفز مرة أخرى ولمس سقف 7 جنيهات، ثم استقر عَنّْد كان مستوى 6.20 جنيها فِيْ ذلك الوقت بعد أن كان 3.40 جنيهات فِيْ السابق.

أعلن البنك المركزي المصري عَنّْ قرار التعويم الثالث للجنيه فِيْ 3 نوفمبر 2016، عَنّْدما قرر تحرير سعر صرف الجنيه والتسعير وفق آليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة بالنقد الأجنبي. من خلال آلية الانتربنك الدولارية، ليصل سعر الدولار عَنّْد الشراء بأعلى سعر إلَّى 14.50 جنيه وأقل سعر عَنّْد 13.5 جنيه.

فِيْ أغسطس 2022، أبقى البنك المركزي سعر الفائدة على الإقراض عَنّْد 12.25٪ وسعر الإيداع عَنّْد 11.25٪، وفِيْ يونيو الماضي أبقاهما عَنّْد مستوى 11.25 و 12.25 و 11.75٪ على التوالي، وفِيْ مايو الماضي رفع عائد الودائع. معدلات. والإقراض 2٪ لتصل إلَّى 11.25٪ و 12.25٪ و 11.75٪ على التوالي.

يتوقع خبراء السوق المالية أن يعلن البنك المركزي المصري عَنّْ المرحلة الرابعة من التعويم الرابع والأخير لسعر الجنيه فِيْ سبتمبر المقبل، والتي ستكون بمثابة تحرير كامل لسعر العملة المحلية، والذي من المتوقع أن يرفع سعر الدولار أمامه. الجنيه من 19.17 جنيه للدولار حسب نشرات البنك المركزي. الجنيه المصري إلَّى أكثر من 22 جنيها (السعر المتوقع عَنّْد إعلان إمكانية التعويم).