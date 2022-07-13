قبل القمة .. الأهلي يشعل غضب الزمالك باحصائية مثيرة

أشعل الحساب الرسمي للنادي الأهلي غضب منافسه التقليدي الزمالك بإحصائية مثيرة قبل المباراة المرتقبة في كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس مصر

ويلتقي الأهلي مع نظيره الزمالك في مباراة القمة يوم الخميس 21 يوليو على استاد القاهرة الدولي.

تنطلق قمة الأهلي والزمالك في تمام الساعة التاسعة مساء الخميس من الشهر الجاري، الساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة الحادية عشرة في الإمارات.

الأهلي يشعل غضب الزمالك قبل مباراة القمة

ونشر الحساب الرسمي للأهلي على شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” إحصائية بالفرق التي حصلت على أكبر عدد من الأهداف في الدوري الإنجليزي.

وكتب النادي الأهلي عن الإحصائيات “إليكم 5 فرق الأكثر استقبالاً من فريقنا في تاريخ مشاركتهم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

الإحصائيات بدت على هذا النحو تلقى الزمالك 159 هدفاً.

ودخلت شباك المصري بورسعيد 174 هدفا

تلقى الإسماعيلي 179 هدفا

وتلقت شباك أرسنال 184 هدفا

وحصل اتحاد الإسكندرية على 206 هدفاً

وتغلب الأهلي على فريق المستقبل بأربعة أهداف دون رد، على ملعب الأهلي وي السلام، في اليوم الرابع والعشرين من منافسات الدوري.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ويواجه الأهلي فريق بيراميدز السبت المقبل، الموافق 16 يوليو، في الجولة 25 من مسابقة الدوري المصري.

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة 900 بالتوقيت المحلي في القاهرة على استاد الدفاع الجوي.

ترتيب الدوري المصري

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 54 نقطة من 24 مباراة.

بينما يحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة من 22 مباراة.

بيراميدز في المركز الثاني برصيد 50 نقطة، والمستقبل في المركز الرابع برصيد 39 نقطة.

ها هي الفرق الخمسة التي حصلت على أكبر عدد من الأهداف من فريقنا في تاريخ مشاركتها في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ما هي الأهداف التي لا تنسى لفريقنا 𝟛𝟘𝟘𝟘 في تلك البطولة 🤔‼ ️# يلا_اهلي pic.twitter.com/B5MVDQOWxl

– نادي الأهلي 🏡 (AlAhly) 13 يوليو 2022