قبل انطلاق الاختبارات النهائية.. كيف تختار المكان المناسب للمذاكرة

وشددت إدارة التربية والتعليم بالرياض على أهمية توفير مكان مناسب لدراسة وة الدروس استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الثالث النهائية.

وقالت إدارة التعليم بالرياض في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” للدراسة الجيدة، يرجى تجهيز مكان مناسب تتوافر فيه الشروط التالية

اختيار المكان المناسب للدراسة

1- الابتعاد عن مصادر الإلهاء

2- يوجد به جميع التهوية والاضاءة

3- يوجد مقعد دراسة متاح

4- حافز على الاستيعاب والفهم

الامتحانات الكتابية النهائية

تخطط مدارس التعليم العام غدًا لبدء الامتحانات الكتابية النهائية للفصل الدراسي الثالث شخصيًا لجميع المستويات الأكاديمية.

أكملت وزارة التربية والتعليم استعداداتها للامتحانات النهائية لهذا العام وحثت المدارس على متابعة سير عملية التقييم واستخراج النتائج والدرجات قبل نهاية يوم الخميس الأول من ذي الحجة.