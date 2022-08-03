“قبل دفع الغرامة”.. تعرف على رَابِطْ فاتورة التليفون الأرضي.. رَابِطْ billing.te.eg الاستعلام عن الفاتورة وطرق السداد

“قبل دفع الغرامة” .. تعرف على الرَابِطْ الخاص بفاتورة الهاتف الأرضي .. رَابِطْ إلى billing.te.eg الاستفسار عن الفاتورة وطرق الدفع، كشفت المصرية للاتصالات رسميًا عن تفاصيل سداد فاتورة الهاتف الثابت للخط الثابت. المستخدمين، ما هِيْ الفاتورة التي يجب دفعها فِيْ التاريخ المشار إليه حتى تختار الشركة تعليق الخدمة للمستخدمين وتوقيع غرامة لعدم الدفع، حيث لم يتبق سوى عشرة أيام حتى يتم دفعها مخاطرة لعدم التوقيع على الغرامة، ونراجع من خلال هذه السطور الرَابِطْ الخاص بفاتورة الهاتف الأرضي للاستعلام عن فاتورة الهاتف الأرضي وكيفِيْة سداد الفاتورة.

اربط بفاتورة الهاتف الأرضي قبل التوقيع على الغرامة

أعلنت المصرية للاتصالات رسميًا أنها سددت فاتورة الهاتف الأرضي لشهر يوليو 2022 خلال الأيام الأخيرة من فترة الاستهلاك لثلاثة أشهر من أبريل ومايو ويونيو، بحيث يتم سداد الفاتورة فِيْ فترة السماح للمستخدمين. حيث يمكنك بسهُولة الاستشارة والدفع عبر الإنترنت من خلال موقع الشركة الإلكتروني أو أيضًا من خلال أكثر من طريقة، فِيْ سياق تسهِيْل طرق دفع الفواتير لجميع المستخدمين.

رَابِطْ للتحقق من فاتورة الهاتف الأرضي

تقدم المصرية للاتصالات إمكانية الاطلاع على فاتورة الهاتف الثابت لمدة ثلاثة أشهر، من خلال موقع الشركة الإلكتروني، بحيث يتم الحصول على فاتورة المستخدم وسداد قيمتها فِيْ مَوعِدها، وذلك باتباع الخطوات التالية

فِيْ البداية، تذهب مباشرة إلى الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات.

تم تحديد الخدمات الإلكترونية للموقع.

تم تحديد رمز الاستعلام عن فاتورة الهاتف الأرضي.

يتم إدخال رقم الهاتف الأرضي بشكل صحيح بشرط أن يتبعه كود المحافظة.

يتم تحديد رمز استشارة الفاتورة بحيث تظهر مباشرة.

كيفِيْة دفع فاتورة الهاتف الأرضي 2022

تتيح لك المصرية للاتصالات سداد فاتورة الهاتف الأرضي بسهُولة إلكترونيًا أو من خلال أكثر من طريقة، ومن أهم هذه الطرق ما يلي.