قبل صرف الدعم التحديث الأخير لسلم رواتب حساب المواطن بعد الأوامر الملكية

آلاف المواطنين ينتظرون صرف الدعم لحساب المواطن لشهر آب 2022، والذي من المفترض أن يودع فِيْ حسابات المستفِيْدين خلال أيام قليلة، وهناك شكوك كثيرة حول مبالغ الدعم. هذا الشهر، سوف يفعلون يتم إنفاقه مع زيادة أو اقتصار الزيادة على الشهر الماضي، وقد أصدر الملك سلمان مؤخرًا أمرًا ملكيًا بفتح بوابة التسجيل مرة أخرى، على حساب المواطن لمن تنطبق عليهم شُروطْ الاستحقاق، كَمْا هُو الحال بالنسبة للتحديث الأخير لـ سلم الراتب لحساب المواطن سوف نقدمه لك الآن بالتفصيل من خلال فقرات الموضوع.

ميزان السداد لحساب المواطن حسب الأوامر الملكية

يتم تحديد سلم رواتب حساب المواطن وفقًا لعدد الأفراد المستفِيْدين فِيْ نفس الأسرة وأيضًا حسب عمر المعالين سواء أكانوا فوق 18 عامًا أو أقل، والجدول التالي يوضح سلم رواتب المواطن الحساب

شُروطْ الحصول على دعم حساب المواطن

هناك العديد من الشُروطْ التي يجب على المواطن استيفاؤها للاستفادة من دعم حساب المواطن، وهِيْ

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يستثنى من شرط الجنسية ابن وابنة المواطن والزوج أو الزوجة غير السعوديين، وحاملي بطاقات التنقل.

يجب على مقدم الطلب أيضًا ألا يقل عمره عن 35 عامًا.

يجب ألا يمتلك مقدم الطلب أي أصول ذات قيمة مالية كبيرة.

يجب أن يكون المتقدم مقيمًا فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة للإقامة الكاملة والمستمرة.

يجب ألا يكون لمقدم الطلب تسجيل تجاري باسمه.

ألا يكون مقدم الطلب مقيمًا بأحد المساكن فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

كيفِيْة التسجيل فِيْ حساب المواطن للمستفِيْدين الجدد

توفر الحكومة السَعُودِيْة المستفِيْدين من البرنامج من الشباب المستوفِيْن لشُروطْ الاستحقاق، دعماً مالياً شهرياً بشكل منتظم، وللتسجيل عليك اتباع الخطوات التالية

أدخل الرَابِطْ الخاص حساب المواطن.

انقر فوق سجل جديد.

ثم أدخل اسمك ورقم هاتفك المحمول وتاريخ ميلادك ورقم هُويتك الوطنية وجميع البيانات المطلوبة فِيْ أماكنها الصحيحة.

أعد كتابة رمز التحقق المرئي الذي يظهر أمامك فِيْ المساحة المتوفرة.

سوف تتلقى رمزًا رقميًا على هاتفك المحمول، اكتبه فِيْ الحقل المخصص.

أنشئ حسابك الخاص على الموقع وكلمة مرور لتتمكن من الوصول إلى صفحتك.

يجب عليك كتابة رقم حسابك المصرفِيْ وجميع الأوراق والمستندات المطلوبة.

أخيرًا، انقر فوق “موافق” للتسجيل.

الاستمرار فِيْ صرف الدعم لحساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن، عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، عن أخبار سارة للمستفِيْدين، تشمل استمرار صرف الدعم الإضافِيْ وزيادة المعاشات التقاعدية، لمدة 6 أشهر. سيظل هذا السجل مستمرًا ومتاحًا للمستفِيْدين الجدد، حتى يتم إصدار أمر ملكي جديد لإيقافه.

خطوات تقديم اعتراض لدعم البرنامج

يمكن للمواطن تقديم اعتراض على نتائج حساب المواطن باتباع مجموعة من الخطوات وهِيْ

تسجيل الدخول إلى الموقع حساب المواطن الإلكتروني.

تسجيل الدخول عن طريق إدخال اسمك وكلمة المرور.

ثم اضغط على أيقونة دراسة الأهلية التي تظهر فِيْ الصفحة الرئيسية للموقع.

انقر على أسباب عدم الأهلية.

يرجى قراءة التنبيه المقدم على الموقع بعناية.

ثم انقر فوق ملف اعتراض.

يجب تحديد نوع المرفق الموجود فِيْ القائمة.

أدخل جميع البيانات المطلوبة.

ثم اختر كلمة استعراض الملف.

انقر فوق المرفق الموجود فِيْ التخزين المحَلْي.

بعد ذلك، انقر فوق إرسال الملف وستكون قد قدمت طلب اعتراض.

كيفِيْة الاتصال بالبرنامج.

يمكنك الاتصال بالبرنامج باتباع الخطوات التالية

اتصل برقم الحساب المجاني لتقديم شكوى أو اعتراض أو استفسار وهُو 19912.

يمكنك أيضًا الاتصال بالرقم أعلاه من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 10 مساءً.

التواصل عبر الرسائل عبر الحساب الرسمي للبرنامج على تويتر.

مقدار الزيادة فِيْ حساب المواطن للمستفِيْدين

وأكد البرنامج أنه بعد صدور أوامر ملكية تشير إلى إعادة فتح التسجيل فِيْ الحساب للمواطنين، وتخصيص مبلغ 20 مليار ريال كدعم إضافِيْ للمستفِيْدين، أجرى البرنامج تعديلات على مبالغ الدعم. المستفِيْدون على النحو التالي