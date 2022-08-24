قبل غريب| 4 صفقات فاشلة تحولت من الهلال إلَّى النصر و”استثناء وحيد”

استطاع مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مصالي المعمر، خطف أقوى عروض 2022 من منافسه الأبدي الهلال، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

وهذه الصفقة. ويتعلق بعقد الجناح الدولي الشاب عبد الرحمن غريب نجم الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي الذي وقع لصالح النصر. لمدة 4 سنوات حتى 30 يونيو 2026.

اقرأ أيضا

أزمات الهلال تساعد على الانتصار .. “مساومة البليحي وتمرد أبناء البرازيل”.

“لا يوجد سوى الهلال أمام رونالدو”. تقدم مثير فِيْ صفقة القرن!

رسميا | الأهلي يضم نجم الدوري الإنجليزي … صفقة عالمية كبيرة

ورغم رفض العقود، حاول الهلال التعاقد مع نجم الأهلي هذا الصيف للعب فِيْ إحدى الدوريات الخليجية لموسم 2022-2023.

لكن … النصر نجح فِيْ انتزاع صفقة جديدة من الزعيم، فِيْ عصر الاحتراف، بعد مجموعة من الأسماء الكبيرة، خلال السنوات القليلة الماضية ؛ كالآتي

* يحيى الشهري

وظفه النصر فِيْ صيف 2013 بعد منافسة شرسة مع الهلال. حيث شارك فِيْ صفوف مونديال كاستيلو حتى صيف 2022.

وخلال تلك الفترة، سجل الشهري 25 هدفا وصنع 33 أخرى، فِيْ 183 مباراة رسمية، محققًا 6 ألقاب.

* عبدالعزيز الجبرين

انتقل إلَّى نادي النصر صيف 2014 بعد منافسة شرسة مع الهلال. حيث شارك فِيْ صفوف مونديال كاستيلو حتى صيف 2022.

وسجل الجابرين هدفِيْن وصنع 4 آخرين خلال 96 مباراة رسمية فِيْ مختلف المسابقات محققًا 3 ألقاب.

* نايف هزازي

بعد تواجده على أبواب الهلال، تمكن النصر من اختطافه فِيْ صيف 2015 ؛ حيث كانت قلعة يونيفرسال، لمدة موسمين فقط.

وسجل هزازي 10 أهداف وصنع 3 أخرى، خلال 46 مباراة رسمية فِيْ مختلف المسابقات، دون أن يفوز بأي لقب.

* عبد الفتاح عسيري

انضم إلَّى النصر صيف 2022 بعد أن كان قريبًا جدًا من الهلال ؛ حيث لا يزال يرتدي قميص يونيفرسال كاسل حتى الآن.

وسجل عسيري 4 أهداف وصنع 5 أخرى فِيْ 39 مباراة رسمية – حتى الآن – دون أن يفوز بأي لقب.

* أندرسون تاليسكا

وأعلن الدولي البرازيلي انضمامه إلَّى الهلال، من قبل وسائل إعلام النادي، قبل أن يتحول فجأة إلَّى النصر، فِيْ صيف 2022.

مع الفوز حتى الآن، سجل Taliska 22 هدفًا وقدم 4 تمريرات أخرى، فِيْ 33 مباراة رسمية، دون أن يفوز بأي لقب.

أنظر أيضا

انتهى … الاتحاد يعين الحمد الله “البديل”

نجم النصر يعلن رسميا انتقاله للأهلي .. صفقة مفاجئة ..

يتضح من هذه الأرقام أن كل هذه الصفقات تقريبًا فشلت، باستثناء الشهري وتاليسكا على مستوى الرقم الواحد.