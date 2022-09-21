قبل كلاسيكو الاتحاد.. ما هُو مصير ثنائي النصر “المصاب”

كشف نادي النصر عَنّْ موقف الثنائي “المصاب” من فريق كرة القدم الأول لفريق كرة القدم السعودي الكلاسيكي الكبير، أمام الاتحاد.

يستضيف النصر الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد يوم 2 أكتوبر، فِيْ اليوم الخامس من منافسات دوري روشان السعودي 2022-2023.

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يحتل العلم المركز الرابع فِيْ جدول دوري روشان للمحترفِيْن السعودي برصيد 9 نقاط وبفارق نقطة واحدة خلف الاتحاد “الثالث”.

مصير ثنائي نادي النصر “المصاب”

ونقلت صحيفة الرياضية عَنّْ مصدر نصراوي قوله إن النادي سيتسلم نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها عبد الفتاح عسيري والأوزبكي جلال الدين مشاريبوف يوم الأربعاء.

وكشف المصدر أنه بناءً على نتائج هذه الفحوصات سيتم تحديد برنامج التأهِيْل الذي يحتاجه الزوجان “المصابان”. من أجل العودة إلَّى اللعب مرة أخرى.

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وشدد على أن مصير مشاركة عسيري ومشاريبوف فِيْ النصر الكلاسيكي والاتحاد الكبير حتى الآن غير واضح أو غير واضح.