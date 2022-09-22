قبل كلاسيكو النصر.. أكبر مفاجأة فِيْ قضية “خصم 3 نقاط من الاتحاد”

لا يزال فريق كرة القدم الأول لنادي الاتحاد مهددًا بـ “خصم” 3 نقاط من رصيده، فِيْ دوري روشان للمحترفِيْن السعودي 2022-2023.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث فِيْ جدول دوري روشان للمحترفِيْن السعودي برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل.

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يستعد العميد لمواجهة شرسة ضد نادي النصر، فِيْ الكلاسيكيات الرائعة لكرة القدم السعودية، فِيْ 2 أكتوبر، فِيْ اليوم الخامس من منافسات الدوري.

* قضية نادي الرائد ضد حمدالله والاتحاد

وفِيْ هذا السياق كشف برنامج “برا 18” عَنّْ صفقات مختلفة لنادي الرائد، أمام لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، خلال الأيام الماضية.

وأشار البرنامج إلَّى أن الرائد طالب فِيْ رسائله بـ “الانضباط” لمعرفة أسباب قرار رفض الاحتجاج على مشاركة النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله مع نادي الاتحاد فِيْ المباراة. أحضر كلاهما. فرقًا معًا فِيْ دوري روشان السعودي 2022-2023.

وأشار البرنامج الذي بثته قناة “SSC” الفضائية إلَّى أن لجنة الأخلاق والانضباط تجاهلت حتى الآن الرد على الرسائل “المتعددة” من نادي الرواد. بالنسبة للخلفِيْة.

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وكانت “الانضباط” قد رفضت فِيْ وقت سابق احتجاج الرائد على مشاركة حمدالله مع الاتحاد، فِيْ المباراة التي انتهت بفوز العميد (1-0)، فِيْ اليوم الثالث من الدوري.

واستند احتجاج الرائد على خطأ مشاركة النجم المغربي فِيْ المباراة. لأنه تم رفع تعليقه عَنّْ “4 أشهر” من قبل المركز السعودي للتحكيم الرياضي فِيْ قضية النصر. كان مخالفا للقواعد والقوانين.

حالما يحصل الرائد على المبرر ؛ وسيكون بإمكانه الطعَنّْ فِيْ قرار “الانضباط”، حيث أعلن رئيس النادي أن لديه وثائق جديدة من شأنها تعزيز موقف فريقه للفوز بالقضية والحصول على 3 نقاط من الاتحاد.