قبل كلاسيكو النصر.. الاتحاد يفجر مفاجأة “غير متوقعة” عَنّْ رومارينيو

الاتحاد يعد مفاجأة كبيرة لفريق النصر الأول لكرة القدم، قبل بطولة المملكة الكلاسيكية العظيمة.

يستضيف النصر فريق الاتحاد لكرة القدم، مساء 2 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشان السعودي 2022-2023.

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ويحتل العلم المركز الرابع فِيْ جدول دوري روشان السعودي برصيد 9 نقاط بفارق نقطة واحدة عَنّْ العميد “الثالث”.

* علاج مكثف لـ “نجم الاتحاد” قبل فوز الكلاسيكو

وبحسب صحيفة الجزيرة، يسعى الطبيب الجزائري علي لإعداد النجم البرازيلي رومارينهُو قلب هجوم فريق كرة القدم الأول لنادي الاتحاد، لمواجهة النصر بـ “علاج مكثف”.

وكشفت الصحيفة أنها ستجري تصويرًا جديدًا بالرنين المغناطيسي على رومارينهُو، فِيْ غضون يومين، بعد علاج مكثف ؛ لمعرفة ما إذا كانت حالتك الصحية قد تحسنت أم لا.

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جدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفِيْة بشرت بغياب النجم البرازيلي عَنّْ الملاعب ؛ لمدة 3 أسابيع كاملة، بعد إصابته فِيْ المباراة الأخيرة بين الاتحاد والخليج.