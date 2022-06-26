قبل لقاء حسم البقاء.. أهلي جدة يفقد مدافعه في مواجهة الشباب

يخسر نادي أهلي جدة، مدافع فريقه الأول لكرة القدم، دانكلير بيريرا، خلال مباراة الشباب، في المباراة ليقرر البقاء في الدوري السعودي للمحترفين.

غاب فريق نادي الأهلي جدة الأول لكرة القدم دانكلير عن مباراة فريقه الأول لكرة القدم بسبب رحلته إلى موطنه البرازيل اليوم.

يواجه فريق الأهلي جدة الأول لكرة القدم نظيره من فريق الشباب في اليوم الأخير من الدوري السعودي للمحترفين، غدا الاثنين.

سيتم إطلاق صافرة البداية الساعة 800 مساءً بتوقيت القاهرة، 900 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 1000 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

يسعى أول فريق كرة قدم لنادي الأهلي جدة للفوز على الشباب، من أجل البقاء في الدوري السعودي للمحترفين.