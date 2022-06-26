قبل مباراة الأهلي.. رمضان صبحي يثير الذعر في بيراميدز

طرح الإعلامي كريم حسن شحاتة مفاجأة كبيرة بشأن احتمال مواجهة رمضان صبحي نجم بيراميدز للأهلي في ربع نهائي كأس مصر، بعد إصابته في مران بيراميدز، موضحا أن هناك شكوكا. حول تورطه ضد الأهلي.

وأكد شحاتة، في تصريحات لقناة الحياة، أن رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز تعرض لإصابة خطيرة في الدورة التدريبية الأخيرة قبل مواجهة الأهلي، وأشار إلى أن الجهاز الفني للفريق فضل ضمه. في تشكيلة الفريق. جاهز.

وأكد “هناك شكوك كبيرة حول مشاركة رمضان صبحي في الأهلي، وهناك قلق في ميدان الفريق من احتمال غيابه”.

كشف المدرب اليوناني تاكيس جونياس، مدرب الفريق الأول لنادي بيراميدز، عن قائمة فريقه لمواجهة نظيره الأهلي في منافسات كأس مصر.

سيواجه الفريق الكروي الأول لنادي بيراميدز نظيره الأهلي، غدًا الأحد في تمام الساعة التاسعة والنصف، على استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات ربع نهائي كأس مصر في النسخة القديمة.

ضمت قائمة بيراميدز لمواجهة الأهلي 22 لاعبا على النحو التالي

حراسة المرمى شريف إكرامي – أحمد الشناوي.

خطوط الدفاع علي جبر – أسامة جلال – أحمد فتحي – أحمد سامي – حسين السيد.

في الوسط اريك تراوري – اسلام عيسى – رمضان صبحي – محمد صادق – احمد توفيق – نبيل دنجا – ابراهيم توري – هشام محمد – وليد الكرتي – عبدالله السعيد – عبدالله مجدي – محمود صابر.

الهجوم فخري لكائي – فخر الدين بن يوسف – دودو الجباس.