قصة اختفاء وقتل جوى طارق استانبولي الطفلة السورية، الطفلة السورية جوى استانبولي تدور قصة الطفلة جنى استانبولي حول تعرضها للقتل بصورة بشعة ادى ذلك الى اثارة ضجة كبيرة في الشارع السوري، كانت الطفلة قد قتلت والقيت في مجمع للقمامة مما اثار الجدل الكبير ودفع الشرطة الى التحقيق الكبير حول كيفية قتلها وما نتج عنه من هذه الحادثة البشعة، وفي هذا المقال نستعرض لكم من موقع العرب نت المعلومات الهامة حول كيفية القتل والتوقعات التي ظهرت في التحقيقات الأولية حول مقتل الطفلة جوى استانبولي.

من هي جوي استانبولي

جوى استانبولي هي طفلة سورية ولدت في العاصمة السورية دمشق في عائلة بسيطة في مجتمع شرقي يكاد يخلو من تواجد سبل الرحمة والضمير، كانت الطفلة جنى استانبولي كسائر الأطفال ببراءة ووجه حسن ومن المفجع أنها قد وجدت في موضع قمامة مقتولة بأبشع الطرق، ويرى الكثير من المحققين أنها قد تكون تعرضت للاغتصاب بشكل عنيف مما أدى الى تخوف المغتصب وقتل الطفلة ورميها بأبشع الطرق.

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قصة اختفاء وقتل جوى طارق استانبولي الطفلة السورية

اختفت الطفلة جوي طارق اسطنبولي قبل ثلاثة أيام من دخول منزل عائلتها في منطقة المهاجرين بحمص ، في غضون عشر دقائق بينما كانت تلعب، فبدأت العائلة في الحصول على بعض المعلومات عنها في كل مكان ونفى الجميع رؤيتها، حيث تلقى اباها مكالمة يوم الاثنين الماضي في الساعة العاشرة مساءً لإخباره أن جوي قد اختفت بعد أن كانت تلعب قبل المنزل، وقالت جدتها إن آخر مرة رأتها فيها كانت قبل حلول الظلام، لذلك بحثت أسرتها عنها لفترة طويلة، ولم يجدوها ، فأبلغ والدها الشرطة وبدأت البحث عنها.

حقيقة العثور على جوى استانبولي

الطفلة السورية جوي استانبولي، التي اختفت قبل سبعة أيام تقريبًا ، تم العثور عليها اليوم الأحد 14 أغسطس 2022 ، حيث كان جسدها نائمًا في كيس بلاستيكي تم إلقاؤه في سلة المهملات بعد أن تعرضت أعضاء الطفلة للتلف والتشوه تمامًا ، على مقربة من مقبرة تل النصر ، وعرضت جثتها على المختص ، ورأت الأم ابنتها الصغيرة من ثيابها ، وسلمت الجثة إلى أهلها الذين أقاموا مراسم تأبين لها في حمص.

وتأتي قصة جوي استانبولي من قصص كثيرة حدثت في الوطن العربي بأبشع الطرق والوحشية، وبدون أي واعظ ديني أو أخلاقي أو تحضر، فلعل قصة جوى استانبولي تعطي عبرة وعظة لبعض المخربين الذين يجتاحون بلاد العرب.