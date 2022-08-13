جريمة مروعة تهز العراق.. قتل شقيقه بسبب تغيير كلمة سر، فس الساعات الأخيرة كشفت الشرطة العراقية جريمة مروعة من نوعها تهز العراق، وهي عبارة عن جريمة قتل، ارتكبها شقيق لأسباب تافهة جدا، وذلك بسبب تغيير كلمة السر، حيث باشرت الأجهزة الأمنية العراقية بفتح تحقيق كامل حول ملابسات الجريمة، كما أثارت هذه القضية ضجة إعلامية واسعة عبر منصات التواصل الإجتماعي، وطالب بتنزيل أقصى أنواع العقوبات على المجني عليه.

قتل شقيقه بسبب تغيير كلمة سر الإنترنت

كشفت شرطة العراق في محافظة ذي الفقار في الساعات الأخيرة الماضية ملابسات جريمة جديدة ومروعة ، حول ارتكاب شاب جريمة بحق شقيقة بعد أن تسبب بتغيير كلمة سر الإنترنت، في حالة إصابة ضجة كبيرة جدا، مما أحالت الشرطة السديناوية أوراق تحقيق عن وفاة شاب جراء إصابته في رقبته ، أثناء تنظيف نوافذ المنزل ، بحسب ادعاء عائلته. ونتيجة لذلك ، قطع عموده الفقري ، مما تسبب في شلل تام ووفاة.

تفاصيل جريمة شاب قتل شقيقه بسبب تغيير كلمة سر

كشفت شرطة محافظة الوقار قبل ساعات ملابسات جديدة حول جريمة شاب قتل شقيقه بسبب تغيير كلمة سر حيث أثارت القضية جدل واسع في الشارع العراقي وطالب رواد منصات التواصل الإجتماعي، بإجراء أقصى أنواع العقوبات، فقد أحالت مركز الشرطة والأوراق التحقيق بوفاة شاب أثر تعرضه الى إصابة حرجة في الرقبة أدى الى قطع الحبل الشوكي أثناء تنظيف زجاج المنزل، حسب ادعاء ذويه، بد التأكد من الخبر تبين أنها جريمة قتل، من أقبل شاب قتل شقيقة بسبب تغيير كلمة سر.

فيديو قتل شقيقه بسبب تغيير كلمة سر

تداول الكثير من نشطاء منصات التواصل الإجتماعي، بعض مقاطع الفيديو الخاصة بالشاب الذي تعرض الى ضربة في الرقبة أدى الى قتل الحبل الشوكي ومن ثم وفاته على الفور، على يد أخيه بد قيامه بتغير كلمة سر الانترنت، حيث أثار الفيديو غضب كبير وعارم في الساحة العراقية، وطالبة بإجراء أقصى أنواع العقاب على القاتل.

أعلنت أجهزية الشرطة محافظة ذي قار، جنوبي العراق جريمة جديدة من نوعها قبل ساعات من يوم السبت الثالث عشر من شهر أغسطس، بعد قيام شاب يقتل شقيقه بسبب تغير كلمة سر الراوتر.