قدرها 66 مليون ريال.. استرداد حقوق متأخرة لموظفي القطاع الخاص

تمكنت إدارة التسوية الودية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرياض خلال الربع الثاني من العام الجاري 2022 من استرداد المستحقات المالية المتأخرة لموظفي القطاع الخاص والبالغة 66 مليون ريال سعودي.

الآلاف من المطالب العمالية

وقال الدكتور محمد بن عبد الله الحربي مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، إنه تم استرداد المبالغ بالتحقيق في أكثر من 6000 قضية عمالية تمت عن طريق التداول بالفيديو، حيث تمت المصالحة ونقاط. من وجهة نظر مشتركة بين العمال وأرباب العمل.

مشيراً إلى أن الحل الودي يتعامل مع معرفة الخلافات المتعلقة بعقود العمل والأجور وحوادث العمل والنزاعات الناتجة عن الفصل من العمل وأي تضارب آخر ينشأ عن تطبيق نظام العمل ولوائحه.