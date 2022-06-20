قدم الآن.. رابط التقديم في مدارس التمريض 2022 لطلاب الاعدادية جميع المحافظات والحد الادنى للقبول

رابط التقديم في مدارس التمريض 2022 يبحث آلاف الطلاب عن رابط للتقديم في مدارس التمريض 2022 بعد أن تمكنوا من اجتياز الشهادة الإعدادية بنجاح ، بعد الإعلان عن باب التقديم لمدارس التمريض 2022 على مستوى الجمهورية لكل من حصل على الحد الأدنى من القبول حيث تؤهل هذه المدارس الطلاب لسوق العمل وتوفر لهم فرصة عمل مضمونة بعد التخرج. في هذا المقال سنزودكم بموقع التقديم لمدارس التمريض العادية 2022 بعد المدرسة الإعدادية فتابعونا.

رابط التقديم لمدارس التمريض 2022

قامت الوزارة بتفعيل رابط التقديم في مدارس التمريض 2022 منذ يوم السبت الماضي الموافق 18 من الشهر الجاري ، وسيستمر التطبيق لمدة أسبوعين ، وأفادت الهيئة العامة للمستشفيات أن الحد الأدنى للقبول في مدارس التمريض هو 210 الدرجات العلمية في جميع المحافظات ، مع ملاحظة أن التطبيق يتم إلكترونياً وليس يدوياً حفاظاً على الوقت وتجنب الازدحام ، والآن مع خطوات التقديم لمدارس التمريض النظامية 2022:

يزور رابط التقديم لمدارس التمريض 2022.

أدخل البيانات المطلوبة من خلال النموذج الإلكتروني الذي يظهر أمامك.

يمكنك دفع أي مصاريف مطلوبة من خلال استخدام التأشيرة بشرط أن يكون لديها رصيد كافٍ.

شروط التقديم لمدارس التمريض 2022

كشفت وزارة الصحة عن شروط التقديم لمدارس التمريض 2022 بجميع محافظات الجمهورية للبنين والبنات:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

أن يكون حسن السيرة والسلوك.

تاريخ الشهادة هو تاريخ تخرجك وهو نفس سنة التقديم لمدارس التمريض.

أن يكون الطالب حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها مع ما يثبت معادلتها من التعليم في نفس سنة التقديم.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 18 سنة في الأول من أكتوبر المقبل.

اجتياز الفحوصات الطبية والنفسية والجسدية.

الطالب غير متزوج ولا متزوج أثناء الدراسة.

المستندات المطلوبة للتقدم لمدارس التمريض 2022