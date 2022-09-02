قراءة عداد الغاز الطبيعي فِيْ مصر حتى 15 سبتمبر.. الرَابِطْ والتفاصيل

بدأت شركة بتروتريد للخدمات البترولية من الخميس إلَّى 20 سبتمبر استلام تسجيل قراءات عدادات الغاز الطبيعي

وأكدت الشركة أن عدم تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي للشهر الجديد يؤدي إلَّى تراكَمْ الفواتير ومضاعفة قيمتها خلال الشهر التالي.

وحددت الشركة طرق تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي ودفع فاتورة الغاز بعدة طرق منها أجهزة الصراف الآلي لبعض البنوك.

طلبت Petrotrade من العملاء تحديد يوم من كل شهر فِيْ الفترة من 1 إلَّى 15 لتسجيل القراءات.

طرق تسجيل قراءة الغاز إلكترونيًا

قم بتسجيل الدخول إلَّى تطبيق Petrometer لتسجيل قراءة عداد الغاز بالكاميرا المحمولة أو يدويًا.

ادخل على موقع الشركة من خلال الرَابِطْ (أ).

أبلغ جامع الشركة بقراءة العداد على الفور على جهاز نقاط البيع أثناء تحصيل الفاتورة.

من خلال مكاتب البريد المصرية.

من خلال منافذ شركات التحصيل الالكتروني.

من خلال الهاتف الأرضي المتوفر على موقع الشركة.

الرقم المختصر 1122 من أي موبايل.

استجابة صوتية تفاعلية من أي هاتف محمول على 5727 ومن أي خط أرضي على 09000727.

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة بتروتريد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فِيْسبوك، تحذيرًا للعملاء بشأن الأشخاص الذين يدعون كذبًا انتمائهم للشركة ويقومون بتسويق جراب عداد غاز بأسعار باهظة.

ودعت العملاء إلَّى عدم التعامل مع مجهُولين، مؤكدة أنه ممنوع تماما على العملاء وضع أي غطاء أو ما شابه ذلك على عداد الغاز فِيْ كل شقة.