أكدت الة النهائية للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول انكَمْاشًا أكبر للاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.6 فِيْ المائة، مما يدعم الرأي القائل بأن الاقتصاد رقم واحد فِيْ العالم وشيك، مع ارتفاع التضخم وتتجه الأسْهُمْ نحو أسوأ أداء للنصف الأول منذ عام 1970. .

أظهر التقرير الأولي الصادر عَنّْ وزارة التجارة فِيْ أبريل أن الناتج المحلي الإجمالي، وهُو أوسع مقياس للسلع والخدمات المنتجة فِيْ جميع أنحاء الاقتصاد، قد تقلص بنسبة 1.4٪ على أساس سنوي فِيْ فترة الثلاثة أشهر من يناير إلَّى مارس فِيْ مفاجأة. بعد أن توقع الاقتصاديون فِيْ استطلاع للرأي أن “الناتج المحلي الإجمالي لرفِيْنيتيف نما بنسبة 1.1٪ خلال الربع.

هذا الانكَمْاش هُو أول انخفاض فِيْ الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة منذ الربع الثاني من عام 2022، عَنّْدما كان فِيْ خضم الركود بسبب جائحة كورونا.

جاء التراجع فِيْ عام 2022 بعد نمو قوي بنسبة 6.9٪ فِيْ الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022.

قال رئيس قسم الأبحاث فِيْ Equiti Grou، وهُو رائد أخضر، إن دخول الاقتصاد الأمريكي فِيْ حالة ركود أمر لا مفر منه، وهُو أمر مرجح بالبيانات الاقتصادية الأخيرة.

وأضاف الخضر فِيْ حديث لـ “العربية” أن التعريف الرسمي للركود هُو أنه سيكون هناك ربعان متتاليان من الانكَمْاش الاقتصادي.

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وأشار الخضر إلَّى أن استمرار واستدامة مستويات التضخم المرتفعة بهذه الطريقة يدعم الدخول فِيْ فترة ركود، وأن تشديد أسعار الفائدة بهذه السرعة يهدد بحدوث ركود أيضا.

وأكد أن تراجع مبيعات التجزئة وارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي مؤشر واضح على الركود.