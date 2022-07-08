قرابة 400 ألف حاج في مسجد نمرة

يواصل حجاج بيت الله توافدهم على مسجد نمرة في شعار عرفات لأداء صلاة الظهر والعصر معًا لفترة وجيزة، بعد الاستماع إلى خطبة يوم عرفة التي ألقاها الشيخ الدكتور محمد الإسحاق لأول مرة.

فيديو | يتوافد الحجاج على مسجد نمرة في منطقة “عرفات” لأداء صلاة الظهر والعصر معًا والقصيرة.يوم # ARAFFA# سلام_آمن#الإخبارية pic.twitter.com/lxQiR8O1Dt

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 8 يوليو 2022

وبحسب خطة الاستيعاب، من المتوقع أن يصل عدد الحجاج في المسجد إلى 400 ألف حاج داخل وخارج المسجد.

وذلك عندما استقر جموع الحجاج على رتبة عرفات الطاهر، بعد أن ذهبوا إليه صباح اليوم الجمعة التاسع من شهر ذي الحجة. لأداء الركن الأعظم من أركان الحج، ومشاهدة المكانة العظيمة في مشهد إيماني مملوء بالخشوع والصفاء، سائلين الله تعالى أن يغفر لهم، ويرحمهم الله، ويخلصهم من النار.