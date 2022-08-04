قرارات الأهلي قد تمنح الزمالك رقمًا قياسيًا.. طالع التفاصيل

يبدو أن القرارات التي اتخذها مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب قد تساعد الزمالك في تحقيق رقم قياسي في الدوري المصري الممتاز.

الزمالك امام ديسك

يتوقع جماهير الزمالك أن يحقق فريقهم فارقًا قياسيًا في النقاط مع غريمهم التقليدي الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

يتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 66 نقطة من 21 فوزا و 3 تعادلات و 4 هزائم.

من جهته، يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 56 نقطة، وجمع 16 فوزًا و 8 تعادلات و 3 خسائر.

أكبر فارق بين الزمالك والأهلي

تتمنى جماهير الزمالك لفريقهم أكبر فارق في النقاط بينهم وبين الأهلي على مستوى الدوري الإنجليزي.

أكبر فارق بالنقاط حققه الزمالك أمام الأهلي خلال القرن الحالي كان في موسم 2003/2004.

وأنهى الزمالك الموسم الحالي متقدما على الأهلي برصيد 11 نقطة، حيث تصدر الزمالك بطولة الدوري في ذلك الوقت برصيد 69 نقطة، بينما كان رصيد الأهلي 58 نقطة.

قرارات الاهلي

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اليوم الخميس، سلسلة من القرارات القوية، نتيجة أخطاء تحكيمية حدثت في مباراة الأمس بين العبقري الأحمر وفاركو في إطار المباراة. المنتخب المصري. مسابقات الدوري الإنجليزي.

وجاءت قرارات الأهلي على النحو التالي

1_ المطالبة بإقالة لجنة الحكام التي فقدت مصداقيتها ونزاهتها.

2_ المطالبة بإيقاف الحكم من “حكم الفيديو المساعد” في مباراة الأهلي الأخيرة حتى يتم التحقيق معه فيما فعله.

3_ عدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم “كأس مصر – سوبر مصري” حتى يتم تنفيذ مطالب النادي الأهلي.

4_ استكمال مباريات الدوري العام مع الشباب واللاعبين العائدين من الاصابات.

وكان محمود الخطيب قد دعا مجلس إدارة النادي الأهلي إلى اجتماع طارئ، اليوم الخميس، لبحث تداعيات مباراة فاركو.

يسود حالة من الغضب الشديد بين جماهير الأهلي بسبب الأداء السيئ الذي أظهره الفريق في الفترة الماضية، والذي تسبب في خسارة لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.