قرارات عاجلة من البنك المركزي المصري لتسهِيْل الاستيراد.. ما مصير الاعتمادات المستندية

اتخذ البنك المركزي المصري مجموعة من القرارات العاجلة لتسهِيْل الاستيراد، بحسب مصدر مصرفِيْ.

وقال المصدر فِيْ تصريحات لـ “العرب اليوم نيوز”، إن البنك المركزي أكد استمرار الاعتمادات المستندية، باستثناء المكون الأجنبي للبضائع الإلكترونية التي يتم تحصيلها داخل مصر، بحيث يسمح باستخدام مستندات التحصيل فِيْها. .

وأضاف أنه عقد أمس اجتماعا عاجلا برئاسة نائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم، وتم الاتفاق على عدد من التسهِيْلات لتسهِيْل عملية الاستيراد.

قرارات جديدة للبنك المركزي المصري

وأوضح أن البنك المركزي قرر قبول عائدات الودائع النقدية للشركات بالعملات الأجنبية الناتجة عَنّْ عمليات التصدير مع دول الجوار (ليبيا – سوريا – السودان – فلسطين – العراق – اليمن) واستخدامها فِيْ تنفِيْذ عمليات الاستيراد، مع الأخذ مع مراعاة نسبة قيمة الودائع مع حجم وطبيعة نشاط العميل المعتاد وقيمة المستندات التي تشير إلَّى عملية التصدير واستيفاء المصدر نسخة طبق الأصل من البيان الجمركي مصدقة من كل من الجمارك المختصة – الهِيْئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات – قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة حسب الدوريتين الصادرتين عَنّْ البنك المركزي بتاريخ 13/5/2015 و 20 / أكتوبر / 2015 شريطة الرجوع إلَّى البنك المركزي. فِيْ حالة التصدير والإيداع النقدي مع أي دولة غير الدول المذكورة.

رفع الحد الأدنى للاستيراد الشخصي

وذكر أن البنك المركزي سمح بالإفراج عَنّْ واردات للاستخدام الخاص تصل إلَّى 25 ألف دولار مرة واحدة كل 6 أشهر، بينما تم الإفراج عَنّْ أكثر من 25 ألف دولار باستخدام النموذج 4.

وتابع “استبعد البنك المركزي المكون الأجنبي للبضائع الإلكترونية التي يتم تجميعها داخل مصر وتتكون من جزء تصنيع محلي بالإضافة إلَّى المكون الأجنبي المستورد، من العمل بالاعتمادات المستندية والسماح باستخدام مستند التحصيل”.

وأضاف أن البنك المركزي سمح باستخدام أرصدة الشركة الأم بالعملات الأجنبية فِيْ البنوك المحلية الناتجة عَنّْ نشاط لتنفِيْذ عملية الاستيراد على أن يتم بيعها للبنك ويقوم البنك بإعادة بيعها دون شراء وبيع. حافة.