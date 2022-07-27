قرارات عاجلة من 5 دول عربية بعد رفع الفائدة الأمريكية

أعلنت 5 دول عربية، اليوم الأربعاء، عَنّْ زيادة أسعار الفائدة بعد إعلان مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة على الدولار بنسبة 0.75٪.

ورفع الاحتياطي الفِيْدرالي، مساء اليوم الأربعاء، 27 يوليو 2022، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس (0.75٪) إلَّى نطاق بين 2.25٪ و 2.50٪.

هذه هِيْ المرة الرابعة التي يرفع فِيْها مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي أسعار الفائدة هذا العام.

رفع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي أسعار الفائدة 3 مرات خلال اجتماعاته الأربعة هذا العام، وبدأ فِيْ تشديد السياسة فِيْ مارس الماضي، ورفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ثم 50 نقطة أساس فِيْ مايو، ثم 75 نقطة أساس فِيْ يونيو، لتصل إلَّى مستويات الفائدة إلَّى 1.75٪ مقابل 0.25٪ نهاية العام الماضي.

المملكة العربية السعودية

قرر البنك المركزي السعودي رفع سعر اتفاقيات “إعادة الشراء” بمقدار 75 نقطة أساس من 2.25 إلَّى 3.00٪، وكذلك رفع معدل اتفاقيات “إعادة الشراء العكسي” بمقدار 75 نقطة أساس من 1.75 إلَّى 2.50٪. أهداف البنك فِيْ الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي فِيْ ظل التطورات العالمية.

الإمارات العربية المتحدة

قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفع “السعر الأساسي” على تسهِيْلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 75 نقطة أساس، اعتبارًا من الخميس 28 يوليو 2022.

يأتي هذا القرار بعد إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي عَنّْ زيادة سعر الفائدة على الأرصدة الاحتياطية بمقدار 75 نقطة أساس فِيْ اجتماعه المنعقد اليوم.

كَمْا قرر البنك المركزي الإبقاء على السعر المطبق على اقتراض السيولة قصيرة الأجل من البنك المركزي من خلال جميع التسهِيْلات الائتمانية الحالية عَنّْد 50 نقطة أساس فوق المعدل الأساسي.

يحدد السعر الأساسي، المرتبط بسعر الفائدة على الأرصدة الاحتياطية المعتمدة من قبل الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي، الوضع العام للسياسة النقدية للبنك المركزي. كَمْا أنه يوفر حدًا أدنى من معدل الفائدة الفعلي لأسعار السوق النقدية لليلة واحدة فِيْ الدولة.

الكويت

قال محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون، اليوم الأربعاء، إن بنك الكويت المركزي قرر رفع سعر الخصم بمقدار ربع نقطة مئوية من 2.25٪ إلَّى 2.50٪، اعتباراً من يوم غد الخميس.

وأضاف محافظ البنك المركزي فِيْ تصريح صحفِيْ أنه تقرر أيضًا إجراء تعديل بنسب متفاوتة فِيْ معدلات التدخل فِيْ سوق المال المطبقة حاليًا على جميع فترات هِيْكل أسعار الفائدة، بما فِيْ ذلك عمليات “إعادة الشراء”. وقالت وكالة الانباء الكويتية (كونا) فِيْ بيان نشرته وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان السندات “المركزية” والتوريق ونظام قبول الودائع لاجل وادوات التدخل المباشر اضافة الى ادوات الدين العام.

وأوضح أن قرار البنك المركزي جاء فِيْ ضوء التطورات الأخيرة فِيْ الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية والتطورات الجيوسياسية، وتأثير ذلك على معدلات التضخم العالمية وانعكاسها على الرقم القياسي لأسعار المستهلك فِيْ الكويت.

وأشار المحافظ إلَّى أن قرارات البنك المركزي تنطلق من المتابعة الحثيثة للبيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية، بهدف تعزيز البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي، وخاصة القطاعات غير النفطية، وضمان النقد. والاستقرار المالي والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كَمْصدر موثوق للادخار المحلي.

وأكد الهارون فِيْ ختام تصريحه أن بنك الكويت المركزي سيواصل رصده للتطورات الاقتصادية والنقدية فِيْ الأسواق المحلية والدولية، لاتخاذ أي إجراءات إضافِيْة لازمة لضمان الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي فِيْ الكويت. .

البحرين

أعلن مصرف البحرين المركزي، اليوم الأربعاء، عَنّْ رفع سعر الفائدة الأساسي على الودائع لأجل أسبوع بمقدار 75 نقطة أساس.

ورفع مصرف البحرين المركزي سعر الفائدة الأساسي على الودائع لمدة شهر بمقدار 75 نقطة أساس إلَّى 4٪.

كَمْا رفع مصرف البحرين المركزي سعر الإقراض بمقدار 75 نقطة أساس إلَّى 4.50٪.

اليوم، رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس إلَّى نطاق بين 2.25٪ و 2.50٪.

قال البنك المركزي الأمريكي اليوم إن التضخم لا يزال مرتفعا، مما يعكس الاختلالات المتعلقة بالوباء، والزيادات فِيْ أسعار الغذاء والطاقة، وضغوط الأسعار الأوسع.

قطر الدائرة

أعلن مصرف قطر المركزي عَنّْ رفع سعر الفائدة على الودائع بمقدار 75 نقطة أساس إلَّى 3٪، بالإضافة إلَّى رفع سعر الفائدة على الاقتراض من البنك بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 3.75٪.

كَمْا قرر البنك رفع معدل إعادة الشراء 75 نقطة أساس إلَّى 3.25٪.