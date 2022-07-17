قرارات لتطوير الجامعات منها رفع نسبة القبول للضعف في التخصصات النوعية

أصدر مجلس شؤون الجامعات برئاسة وزير التربية والتعليم حمد بن محمد آل الشيخ سلسلة من قرارات التطوير للجامعات ؛ مواكبة التطلعات المستقبلية وتلبية الاحتياجات الوطنية، بهدف رفع كفاءة مخرجات وأداء نظام التعليم العالي في المملكة المتحدة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية لمؤسسات التعليم العالي.

قرارات المجلس

تضمنت قرارات مجلس شؤون الجامعات زيادة القبول لمضاعفة ما كان عليه عام 2022 م في جامعات محددة (صحية، هندسية، تقنية، تطبيقية، وإدارة أعمال) حسب الطاقة الاستيعابية لتلك الجامعات، ومن أجل تحسين النتائج. من العملية التعليمية، يساهم في تلبية احتياجات سوق العمل، ويقلل بما لا يقل عن دخل الفقرة (50٪)، في تخصصات لا تتوافق مع سوق العمل مع زيادة استيعاب الطلاب والطالبات في بعض التخصصات. الكليات، على أن يعمل هذا القرار لمدة خمس سنوات، ويتم تقييم تنفيذه بعد ثلاث سنوات، وتقوم لجنة المراقبة برئاسة وكيل الجامعة للأبحاث والابتكار بمتابعة تنفيذ القرار.

طلب الحصول على الشهادة المهنية

كما أصدر مجلس شؤون الجامعات قراره بتوسيع الجامعات في تطبيق الشهادات المهنية والمهنية لجميع التخصصات. رفع مستوى مهارات طلاب الجامعة مما ينعكس في استعدادهم لسوق العمل بشكل احترافي وأكثر كفاءة وفعالية، ورفع مستوى تنافسية الطلاب على المستوى المحلي والعالمي. تضيف الجامعة مؤشرات الاحتراف والشهادات المهنية للتقرير السنوي للجامعة.

كما تضمنت القرارات الصادرة عن مجلس شؤون الجامعات أن تقيس الجامعات نسبة توظيف خريجيها لكل تخصص، وكذلك نسبة توظيف الخريجين بدوام جزئي وبدوام كامل ونسبة الخريجين الذين تم توظيفهم. في مجال دراستهم، ومتوسط ​​الراتب الشهري الأساسي والإجمالي للخريجين العاملين، ليتم تضمينهم في تقرير الفصل الدراسي المنشور على موقع الجامعة ؛ وهذا يدل على أهمية المنافسة بين الجامعات لمواءمة برامجها الأكاديمية ومتطلبات واحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.