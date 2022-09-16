قرارات مفاجئة.. دياز يجري تعديلات على قائمة الهلال أمام الوحدة

اتخذ الأرجنتيني رامون دياز، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، بعض القرارات الفنية، فِيْ إطار التحضير لمباراة الوحدة فِيْ دوري روشان السعودي.

يستعد الفريق الكروي الأول لنادي الهلال لمواجهة مهمة أمام الوحدة، مساء الجمعة، فِيْ اليوم الرابع من مسابقة “دوري الروشان السعودي”، الموافق للموسم الرياضي 2022-2023 الحالي.

وتقام مباراة الزعيم وفرسان مكة “صاحب المركز الحادي عشر” فِيْ تمام الساعة التاسعة مساء الجمعة على ملعب “الملز” بالعاصمة الرياض.

وبحسب صحيفة الرياضية، استدعى المدرب رامون دياز، صباح اليوم الجمعة، اللاعب بندر وحيشي مدافع فئة الشباب، إلَّى تشكيلة الهلال لمواجهة الوحدة.

ويأتي هذا القرار لملء الصناديق وتعويض العجز فِيْ مركز الدفاع لتجنب أي مفاجأة طارئة خاصة فِيْ ظل غياب الكوري الجنوبي جانغ هِيْون إلَّى جانب متعب المفرج.

من جهة أخرى، أعاد مدرب الهلال اللاعب محمد الخيبري إلَّى فئة الشباب بعد معسكر الفريق فِيْ برمنغهام الإنجليزية، لعدم الحاجة لخدماته فِيْ الفريق الأول.

ويحتل فريق الهلال الأول لكرة القدم المركز الثاني فِيْ ترتيب دوري الروشان السعودي برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات فِيْ ثلاث جولات.