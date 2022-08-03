قرارت عاجلة من مجلس إدارة الأهلي عقب اجتماع اليوم

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اجتماعا طويلا، اليوم الثلاثاء، بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة، بحضور شركة الكرة برئاسة ياسين منصور، للبحث عن آليات للتقدم. المرحلة التالية وكيفية الاستعداد لها.

وكان نص بيان الأهلي عقب لقاء اليوم كما يلي

ووافق المجلس على تفويض محمود الخطيب، ممثلاً عن الهيئة العامة للشركة ومجلس إدارة النادي الأهلي، بالتنسيق الكامل مع الشركة في جميع جوانب إدارة أعمال كرة القدم بالنادي.

واستعرض المجلس السياسات الجديدة التي تتبعها شركة الأهلي لكرة القدم من حيث تسويق وبيع حقوق الرعاية والبث التلفزيوني وآليات التعاقد مع إحدى الشركات العالمية الرئيسية التي تزود فريق كرة القدم الأول بالملابس الرياضية، ورسوم ترخيص هذه الملابس باستخدام ماركة الفريق.

كما اطلع المجلس خلال الاجتماع على الهيكل التنظيمي الجديد لشركة الأهلي لكرة القدم فيما يتعلق بإدارتها والتوصيف الوظيفي الكامل لجميع عناصر الشركة.

وناقش المجلس آليات عمل شركة الأهلي لكرة القدم والسياسات التي تتبعها بما في ذلك توقعات التدفقات المالية خلال الفترة من 2022 إلى 2025.

واستعرض المجلس العلامة التجارية (الشعار) لفريق كرة القدم الأول وقطاع الشباب وأكاديميات كرة القدم وأكاديميات كرة القدم النسائية وتم اعتماد هذه الشعارات من قبل المجلس.

كما قدمت شركة الأهلي لكرة القدم تحليل جميع البيانات المالية المتعلقة بنشاط كرة القدم من 2017 إلى 2022، ووافق المجلس على نقل جميع أنشطة كرة القدم للشركة فور انتهاء الموسم الحالي في 31 أغسطس، وتخصيص الشركة لاتخاذها. كافة الإجراءات اللازمة بخصوص كافة العقود التجارية والتسويقية في الموسم الجديد.

كما قرر المجلس تعيين عمرو شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، لحضور اجتماعات مؤتمر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الذي سيعقد في تنزانيا في الفترة من 9 إلى 11 أغسطس، والتي ستناقش خلالها القضايا المتعلقة بالسوبر الأفريقي الجديد. . سيتم مناقشة الدوري.

ووافق المجلس على اوجه الاستعدادات التي تجري على قدم وساق استعدادا لافتتاح فرع النادي بالقاهرة الجديدة. ووافق المجلس على التجهيزات والأثاث والتجهيزات الداخلية والخارجية لمنطقة لعب الأطفال ووافق على التخصيصات الاقتصادية لذلك، وتكليف المستشار الهندسي للفرع بالبدء في تشكيل لجان استقبال المشروع نيابة عن الهيئة الهندسية المنفذة للفرع.

بلغت استثماراتها أكثر من 1.6 مليار جنيه بما في ذلك قيمة الأرض التي دفع الأهلي معظمها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.