قرار تاريخي| حمد الله وثلاثي الهلال والنصر مهددين بالإيقاف 6 أشهر

من المتوقع أن يشهد المجتمع الرياضي السعودي مجموعة من القرارات التاريخية خلال الموسم الرياضي الجديد 2022-2023. هذا بعد “تعديل” لوائح لجنة الأخلاق والانضباط.

يوم الأربعاء، أعلنت Discipline عَنّْ لوائحها الجديدة، التي فصلت فِيْها “الاعتداء ومحاولة الاعتداء” إلَّى مادتين مختلفتين.

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وقررت اللجنة فرض حظر على ست مباريات بتهمة “الشروع بالاعتداء” بغرامة 60 ألف ريال … وحظر ستة أشهر على “الاعتداء” مع زيادة الغرامة إلَّى 80 ألف ريال.

اللوائح التأديبية الجديدة أرعبت جماهِيْر الهلال والنصر والاتحاد من عدد من نجومهم الذين لطالما أثاروا الجدل فِيْ المباريات.

* أولا نادي الهلال

سيكون مسؤولا عَنّْ المهددون فِيْ الهلال بعد اللائحة الجديدة. مركز الدفاع هُو علي البليحي، ومتوسط ​​الملعب الكولومبي غوستافو كوييار.

وخاض البليحي العديد من المواجهات، فِيْ السنوات الأخيرة، مع نجوم الفرق المنافسة، خاصة فِيْ الديربي ضد النصر .. بينما يتلقى كويلار دائما اتهامات بـ “الاعتداء” على منافسيه.

* ثانيا نادي النصر

هُو دائما النجم البرازيلي الدولي أندرسون تاليسكا. إنه محط أنظار جماهِيْر النصر، عَنّْدما يكون هناك اشتباك، فِيْ مباريات الفريق الأولى لكرة القدم، خاصة أنه حصل على البطاقة الحمراء، فِيْ اليوم الأخير من دوري المحترفِيْن الموسم الماضي.

لذلك … تخشى جماهِيْر النصر من تورط تاليسكا فِيْ بعض المواجهات التي قد تؤدي إلَّى قرار إيقافه لمدة 6 أشهر، وبالتالي … سيخسر الفريق أهم نجومه فِيْ البطولة. موسم 2022-2023. .

ثالثا نادي الاتحاد

وبالطبع فإن الهداف المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله سيكون فِيْ طليعة المهددين فِيْ الاتحاد بتعرضهم للعقوبات التأديبية الجديدة. خاصة وأنه تورط فِيْ اشتباكات عديدة عَنّْدما كان لاعبا فِيْ نادي النصر.

هدد الاسم الثاني فِيْ النقابة ؛ وهُو الصفقة الجديدة “المصري طارق حامد” المعروف بأدائه الخشن. غالبًا ما كان يتلقى بطاقات حمراء فِيْ مباريات فريقه السابق الزمالك.