قرار “تاريخي” للحكومة المصرية بشأن السجائر (وثيقة)

قررت الحكومة المصرية وقف الإفراج عَنّْ شحنات السجائر المستوردة المتواجدة بالموانئ المصرية حتى يتم التأكد من عدم وجود غش تجاري.

حصلت العرب اليوم الإخبارية على وثيقة حكومية من وزارة المالية المصرية موجهة إلَّى مصلحة الجمارك، تكشف عَنّْ وقف الإفراج عَنّْ رسائل السجائر والدخان التي تحمل علامات تجارية من أصناف مصنعة محلياً ومنتجة بمصانع مصرية. مستورد من الخارج بعيدًا عَنّْ أصحاب تلك العلامات التجارية أو الوكلاء المعتمدين.

وكشفت الوثيقة عَنّْ وجود شكاوى من كبرى الشركات حول تقليد علاماتها التجارية ووجود منتجات مغشوشة فِيْ السوق المصري يتم استيرادها من الخارج بعيدًا عَنّْ العلامات التجارية الرسمية.

وأوضحت الوثيقة الحكومية أن التوجيهات الصادرة عَنّْ وزارة المالية لمصلحة الجمارك، تطبيقا لأحكام القانون رقم 107 لسنة 2022، بوقف الإفراج عَنّْ الرسائل الواردة التي تحمل علامات تجارية للسجائر والسيجار والدبس والدخان التي تنتجها السلطات المحلية. المصانع فِيْ مصر ويتم استيرادها من الخارج من قبل غير المصرح لهم بذلك.

وطالبت الوثيقة بالتنفِيْذ الدقيق للتعليمات للحفاظ على المنتج المحلي، فِيْ ظل تزايد حالات ضبط السجائر المزورة أو المقلدة والدخان فِيْ السوق المحلي مما يضر أصحاب العلامات التجارية، وكذلك الضرر الذي يلحقونه. الصحة العامة للمواطنين.

وتحدد الوثيقة ضوابط الإفراج عَنّْ أي شحنات سجائر على أن يتم إخطار صاحب المصنع للعلامة التجارية لتحديد موقفه من الشحنات سواء كان ملكه أم لا ثم ضبطها أم لا.

وقال عاطف إبراهِيْم المتحدث الرسمي باسم مصلحة الجمارك المصرية، فِيْ تصريحات صحفِيْة، إن القرار يقضي بوقف الإفراج عَنّْ الرسائل الواردة التي تحمل علامات تجارية لأصناف منتجة محليًا، وذلك لمنع الغش التجاري، موضحًا أن استيراد السجائر أو الدخان أو السيجار. بشكل عام لم يتم منعه.

وأضاف أنه بعد وقف الإفراج عَنّْ الشحنات المستوردة، يتم إخطار صاحب المصنع المصري للعلامة التجارية لتحديد موقف الشحنة.