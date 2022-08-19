قرار تاريخي.. مسلي آل معمر يرفض “طلب” أعضاء النصر الذهبيين

رفض مصلى معمر رئيس مجلس ادارة النصر طلبا رسميا من اعضاء فخريين بالنادى الذهبى بخصوص معاملة النجم العالمى محمد كانو على ساحة الهلال.

حصل النصر على توقيع كنو، فِيْ يناير 2022، بعد دخوله الفترة المجانية مع الهلال، قبل أن يفاجأ بتجديد “عقد” اللاعب مع قلعة الزعيم ؛ لمدة 3 سنوات القادمة.

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“نجم انتصار الاتحاد وخطف غريب عَنّْ الهلال” .. معمر يقرر ذلك.

ورفع الدولي القضية إلَّى لجنة الاحتراف السعودية التي أحالت الملف إلَّى غرفة تسوية المنازعات، والتي بدورها قررت حرمان القائد من العقود بـ “فترتي تسجيل”.

* معمر يرفض طلب أعضاء النصر الذهبي

وفِيْ هذا السياق، كشف الإعلامي الرياضي مبارك الشهري أن عائلة معمر تعرضت لـ “ضغوط فخرية” شديدة. من أجل الإعلان رسميًا عَنّْ العقد، مع Kno.

وأشار الشهري فِيْ تصريحات متلفزة إلَّى أن عائلة معمر رفضت تماما الإعلان عَنّْ الصفقة احتراما لكلمتهم مع كنو. الذي طلب ذلك.

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وأوضح الإعلامي الرياضي أن النصر اضطر للإعلان عَنّْ توقيع اللاعب بعد تجديد الهلال “عقده”.

وأكد الشهري أن النصر بعث برسالتين إلَّى الهلال يأمره بالتوقيع مع كنو ومحاولة حل الأزمة وديًا. لكن إدارة فهد بن نافل تجاهلتهم تمامًا، مما دفع شركة العلم إلَّى التصعيد.