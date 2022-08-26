قرار تاريخي “يغير” مستقبل الأهلي.. مفاجأة 2022 المدوية

يبدو أن جمهُور الأهلي على بعد ساعات قليلة من قرار تاريخي يمكن أن يغير مستقبل فريق كرة القدم الأول الذي يشارك فِيْ ‘الدوري الأصفر’.

وتراجع الأهلي للمرة الأولى فِيْ تاريخه، بعد أن احتل المركز الخامس عشر “قبل الأخير” فِيْ تصنيف دوري المحترفِيْن السعودي، للموسم الرياضي الماضي 2022-2022.

اقرأ أيضا

“هل البليحي على وشك الانتصار بعد كارثة الخليج” .. وراء الكواليس التي تهز الهلال

التحكيم يهز الهلال بـ “قرار عاجل” .. وبن نافل يستعد لـ “اتفاق مفاجئ”

بدأ الراقي مشاركته الأولى فِيْ “الدوري الأصفر”، بتعادل مثير للإعجاب على أرضه، أمام الفريق الكروي الأول لنادي القيصومة، بهدف لنفسه.

* الاستقالة تهز الشارع الرياضي السعودي

وفِيْ هذا السياق، ألمح المصور الرياضي والإعلامي فهد المري إلَّى “إقالة” أو “استقالة” ماجد النفِيْعي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وكتب المري، عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”، يوم الجمعة “خاص .. الساعات القليلة المقبلة ستشهد انتهاء علاقة رئيس نادٍ غربي بناديه”.

أنظر أيضا

جاهز | ديو من الهلال الى الاتحاد فِيْ “اكبر مفاجآت الميركاتو”

وشنت جماهِيْر الأهلي هجوما عَنّْيفا على النفِيْعي خلال مباراة القيصومة ؛ وطالبت بالاستقالة من منصبه بعد أن وصفته بـ “الكلمات المخزية”.

يشار إلَّى أن الجمعية العمومية للنادي الأهلي تقدمت بطلب مسبق لوزارة الرياضة السعودية. إقالة مجلس إدارة النفِيْعي بصفته “مكتملاً”.