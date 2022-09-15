قرار جديد فِيْ قضية “سحب نقاط مباراة الرائد” من الاتحاد

فاجأ مجلس ادارة نادي الرائد نظيره فِيْ الاتحاد .. فِيْ سياق الأزمة، مشاركة النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله فِيْ المباراة الأخيرة بين الفريقين.

فاز الاتحاد بنتيجة 1-0 على فريق الرائد الأول لكرة القدم، فِيْ الجولة الثالثة من دوري روشان للمحترفِيْن السعودي.

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وبعد المباراة تقدم الرائد بشكوى رسمية ضد تورط حمدالله مع الاتحاد. بحجة حدوث خطأ قانوني فِيْ قرار مركز التحكيم الرياضي برفع عقوبة إيقاف النجم المغربي المغربي.

* قرار حاسم لنادي الرائد

وفِيْ هذا السياق، كشفت تقارير صحفِيْة عَنّْ أول رد فعل لنادي الرائد، بعد رفض لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم الشكوى.

وأشارت التقارير إلَّى أن إدارة نادي الرائد تراجعت عَنّْ فكرة التظلم من قرار اللجنة التأديبية. حيث أعلن تسليمه للأمر الواقع.

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وبذلك يتأكد رسمياً أن نادي الاتحاد حصل على النقاط الثلاث من مباراة الرائد، وأنه لم ينسحب منها ؛ كَمْا كانت تخشى عشاقها، فِيْ الأيام الماضية.