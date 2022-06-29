قرار جديد من اتحاد الكرة بخصوص مدرب منتخب مصر الجديد

اتخذ مسئولو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، قرارًا جديدًا بشأن المدرب الجديد للمنتخب المصري.

قرر اتحاد الكرة تأجيل الإعلان عن المدرب الجديد للمنتخب المصري، من أجل اختياره بعناية، بعد اعتذار الثنائي سوزا وبيتكوفيتش.

وطرح الاتحاد المصري لكرة القدم العديد من الأسماء المرشحة لتولي المهام الفنية للمنتخب المصري خلفا لإيهاب جلال.

وقرر فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني السابق للمنتخب السويسري، منصبه من خلال تولي المهام الفنية للمنتخب المصري، برفض العرض.

وكان فلاديمير بتكوفيتش قد دخل دائرة المرشحين لتولي تدريب المنتخب المصري بعد اعتذار باولو سوزا.

وقال الصحفي أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “بيتكوفيتش يعتذر رسميًا عن تدريب المنتخب المصري ويتراجع عن منصبه”.

وتابع “معلوماتي أن من يقاتل اتحاد الكرة الحالي يتواصل مع المدربين لثنيهم عن قبول المهمة”.