قرار جديد من الأهلي بخصوص مصطفى شوبير

كشف الإعلامي مجدي عبد الغني، عن قرار جديد لنادي الأهلي بشأن مصطفى شوبرت، أول حارس مرمى لفريق كرة القدم بالنادي.

وأوضح عبد الغني، في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني، أن النادي الأهلي رفض الاستغناء عن مصطفى شوبرت حارس الفريق الثالث.

وأكد أن النادي الأهلي يقترب من الإبقاء على شوبرت، مقابل الإفراج عن علي لطفي، بعد أن قدم أداءً جيدًا في المباريات الأخيرة التي شارك فيها.

وأشار إلى أن لجنة التخطيط وافقت على رحيل علي لطفي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهي صفقة بيع نهائية.

وختم أن النادي الأهلي يتطلع حاليا للتعاقد مع الحارس الجديد محمود جاد حارس مرمى إنبي أو محمد صبحي حارس فاركو.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سيواجه نظيره بيراميدز في ربع نهائي كأس مصر الموسم الماضي غدًا الأحد.