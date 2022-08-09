قرار جديد من الأهلي بخصوص مصير حسين الشحات

كشف الإعلامي مجدي عبد الغني، عن قرار جديد للنادي الأهلي بشأن مصير حسين الشحات، أول لاعب في فريق كرة القدم بالنادي.

وقال عبد الغني في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني، إن الأهلي فتح ملف تجديد عقد حسين الشحات بعد عودته في الساعات الأخيرة من قطر.

وأوضح أن الأهلي ينتظر الموعد المناسب في الفترة المقبلة لعقد جلسة مع الشحات من أجل حسم ملف التجديد.

ومن المقرر أن ينتهي عقد حسين الشحات مع الأهلي نهاية الموسم المقبل.

وأشار إلى أن الشحات تلقى عروضا خارجية في يناير الماضي لكنها رفضتها إدارة الأهلي لرفضها التخلي عن خدمات اللاعب.

أصيب حسين الشحات في الغضروف المفصلي في ركبته وخضع لعملية جراحية قبل أيام في قطر.

وسيبدأ الشحات برنامج إعادة تأهيل خلال الفترة المقبلة للتعافي من الإصابة قبل العودة للمشاركة في تدريب جماعي.