قرار جديد من الأهلي تجاه بدر بانون بعد فشل رحيله إلى قطر

قرر مسئولو النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تسويق اللاعب المغربي الدولي بدر بنون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، بالقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جاء قرار الأهلي بإسقاط اللاعب عن رغبة مشتركة بين الجانبين لإنهاء مشوار المغربي بالقميص الأحمر، خاصة بعد عدم انضمامه للنادي القطري هذا الصيف.

أوصت لجنة تخطيط الأهلي برئاسة محسن صالح بضرورة مغادرة بدر بانون للسوق الصيفي لأكثر من سبب أهمها طبي، حيث قد لا يكون أداؤه بنفس المستوى السابق. عانى من التهابات في عضلة القلب.

السبب الثاني هو قدراته الفنية، مثل اللعب البطيء والهيكل المادي الضعيف، بينما السبب الثالث هو رغبة الإدارة الحمراء في الحصول على مكان لنفسه في قائمة اللاعبين لتوظيف أجنبي جديد.

الأهلي يحقق فوزا كبيرا على المستقبل في الدوري الإنجليزي

الأهلي يفوز على فريق المستقبل بأربعة أهداف دون رد على ملعب الأهلي وي السلام، في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري العام.

وسجل أهداف الأهلي محمد مجدي قفشة في الدقيقة 23 وعلي معلول في الدقيقة 41 من ركلة جزاء.

وأضاف محمد مجدي قفشة الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، فيما سجل الهدف الرابع أحمد عبد القادر.