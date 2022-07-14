قرار جديد من الزمالك بخصوص التعاقد مع رمضان صبحي

أصدرت إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، قرارًا جديدًا بشأن ملف التعاقد مع الدولي رمضان صبحي جناح فريق بيراميدز الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

قرر مسئولو الزمالك رفض الدخول في مفاوضات مع نادي بيراميدز للفوز بخدمات رمضان صبحي جناح الفريق السماوي في ميركاتو الصيف المقبل، بسبب التعويض المالي الضخم الذي سيُطلب لإغلاق الصفقة لصالحه. الفريق الأبيض.

ويعتبر رمضان صبحي من بين أفضل المتنافسين ضمن دائرة نادي الزمالك لتعويض رحيل المغربي الدولي أشرف بن شرقي نجم الفارس الأبيض نهاية الموسم الجاري.

رمضان صبحي يقترب من بشكتاش التركية

وكشفت تقارير إعلامية تركية في الساعات الماضية عن اقتراب الدولي رمضان صبحي، جناح فريق كرة القدم الأول لنادي بيراميدز، والمنتخب المصري، من الانتقال إلى الدوري التركي خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وبحسب صحيفة “فناتيك” التركية، يستعد نادي بشيكتاش التركي لتحرك رسمي لإرسال عرض مالي لإدارة بيراميدز من أجل الحصول على خدمات رمضان صبحي لتقوية الجانب الهجومي في الصيف المقبل ميركاتو.

وأضافت الصحيفة أن بشكتاش يعتزم تقديم عرض مالي بقيمة 2.5 مليون يورو، للاستحواذ على خدمات النجم السابق للنادي الأهلي، وكذلك نسبة من البيع المستقبلي.