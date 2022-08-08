قرار جديد من المحكمة بخصوص حبس مرتضى منصور في قضية سب الخطيب

أصدرت محكمة الاستئناف الاقتصادية حكماً جديداً بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في قضية سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وقررت المحكمة تأييد الطعن شكلاً ومضمونًا ورفضه وتأكيد الحكم المستأنف.

وأمرت المحكمة بوقف الحكم بالسجن 3 سنوات على مرتضى منصور وإجباره على دفع رسوم الاستئناف.

وأوضحت المحكمة في حكمها أن شيخوخة المدعى عليه وتجاوزه السبعين عامًا تدفع المرء إلى الاعتقاد بأنه لن يخالف القانون مرة أخرى في المستقبل.

وكان مرتضى منصور قد أهان وسب محمود إبراهيم إبراهيم الخطيب ونشر مقاطع فيديو على صفحته الخاصة.

وأشارت أسباب الحكم إلى أن مرتضى خاطب الضحية بعبارات تهينه وتهين شرفه وتزعجه عمداً.

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك لمواجهة نظيره المصري المقاصة، غدا الثلاثاء، في منافسات الدوري المصري الممتاز.