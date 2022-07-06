قرار جديد من المحكمة في قضية مرتضى منصور والخطيب

أصدرت محكمة استئناف الجنح الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكي، حكما جديدا في استئناف مرتضى منصور رئيس الزمالك ضد الحكم الصادر بحقه بالسجن والغرامة لاتهامه بإهانة محمود الخطيب. رئيس النادي الاهلي.

وقررت المحكمة تمديد الحكم في استئناف مرتضى منصور بالسجن والغرامة لاتهامه بإهانة محمود الخطيب والتشهير به على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى جلسة 10 أغسطس / آب.

وكانت المحكمة قد قررت سابقًا معاقبة مرتضى منصور بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه إسترليني وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه إسترليني، في القضية الثانية رقم 45 لعام 2022.

وحددت المحكمة الجلسة في 10 أغسطس / آب للبت في الاستئناف الذي رفعه مرتضى منصور بالسجن لمدة عام وغرامة 10 آلاف وتعويض مدني مؤقت بعشرة آلاف، في قضية تشهير أخرى رفعها الخطيب.

وكان مرتضى منصور قد طلب مؤخرًا من الخطيب التصالح ووضع حد للخلافات بينهما لما فيه خير مصر، لكن رئيس النادي الأهلي لم يستجب لدعوته.