قرار جديد من سواريش تجاه أحمد ياسر ريان

وافق المدرب البرتغالي ريكاردو سواريس، مدرب الفريق الأول للنادي الأهلي لكرة القدم، على مواصلة التدريبات الجماعية مع الدولي أحمد ياسر ريان مهاجم العملاق الأحمر الذي عاد من فترة عارية الموسم الماضي لنادي التيسبور التركي.

ورغم أن اللاعب لا يقتصر على قائمة الأهلي ولن يستفيد من جهوده حتى نهاية الموسم الجاري، إلا أن سواريس أعطى الضوء الأخضر في الأخير لمواصلة تدريباته بشكل جماعي مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

ورحب سواريس بهذا الأمر لحل وجهته النهائية داخل أسوار النادي الأهلي وتحت إشرافه، وهو محل تقدير كبير سواء أكان الاستمرار أو إعادة إقراضه لأي من الأندية المهتمة بأخذ خدماته في اليوم التالي. الموسم.

الأهلي يقرر مصير Soarish النهائي

وفي سياق متصل، كشفت تقارير صحفية في الساعات الأخيرة عن موقف النادي الأهلي من رحيل البرتغالي ريكاردو سواريس مدرب فريق ريد كاسل الأول لكرة القدم.

جاء ذلك بعد النتائج السيئة لفريق القاهرة في الدوري الممتاز وخسارة لقب كأس مصر.

وأكد أن إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب رفضت رفضا قاطعا رحيل المدرب البرتغالي في الساعات القليلة الماضية، في سياق تراجع النتائج.

وأشار إلى أن إدارة الأهلي تعتقد أن التعاقد مع سواريس لبناء مشروع كبير مع الفريق الأحمر

وأكد أن الخواجة تولى التوجيه الفني لعملاق القاهرة بحالة سيئة بسبب الإجهاد والإصابات التي أصابت معظم اللاعبين.