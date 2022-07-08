قرار جديد من فيريرا بخصوص طارق حامد قبل مواجهة المقاولون

حسم المدرب البرتغالي جوزيفالدو فيريرا، مدرب فريق فريق الزمالك الأول لكرة القدم، رسميا استبعاد الدولي طارق حامد نجم فريق فريق وايت كاسل الأول لكرة القدم، من قائمة الفريق لمواجهة نادي المقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز.

طارق حامد يقوم حاليا ببعض التمارين البدنية، حتى تحقيقه، وفقا لقرار مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، في إطار رحلته التي استمرت أكثر من شهر ونصف عبر إسبانيا، على الرغم من حصوله على إذن مسبق بذلك. السفر لمدة أسبوع فقط.

تنطلق مباراة الزمالك والمقاولون العرب الثلاثاء المقبل، الموافق 12 يوليو، الساعة 700 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 1000 مساءً في المملكة العربية السعودية ضمن مباريات اليوم الرابع والعشرين من الدوري الإنجليزي. الدوري المصري.

من ناحية أخرى أكدت تقارير صحفية أن فيريرا طلب من إدارة الزمالك في الساعات الماضية فتح مفاوضات قوية مع مسؤولي بيراميدز للحصول على خدمات الدولي نبيل عماد دونجا نجم خط الوسط للفريق الأزرق الفاتح في ميركاتو دي الصيف المقبل. .

وأشار إلى أن البرتغالي وضع اللاعب في المركز الأول بين اللاعبين الذين يريد التوقيع في خط الوسط الموسم المقبل، وأكد أن مدرب الزمالك يعتقد أن نجم بيراميدز هو اللاعب الأنسب لتنفيذ خطته، والأدوار التكتيكية التي تريدها. لتنفيذ